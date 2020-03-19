Коронавирус проник еще в две области: умерла 56-летняя женщина

Коронавирус в Украине добрался до Днепропетровской и Ивано-Франковской областей. Что известно о новых заболевших, сколько инфицированных и погибших, в каком они состоянии - в материале Styler.

В Минздраве подтвердили инфицирование еще троих людей. Всего 19 марта стало известно о пяти новых случаях: Киев (1), Житомир (1), Днепропетровская (2), Ивано-Франковская (1) области. Пациентка из Прикарпатья, к сожалению, умерла.

Таким образом всего 21 человек заразился COVID-19, трое из них - умерли.

Коронавирус в Украине (скрин: facebook.com/moz.ukr)

Днепропетровская область

По словам главы Днепропетровской ОГА Александра Бондаренко оба заболевших находятся под пристальным наблюдением врачей.

Пациенты, у которых обнаружили коронавирус, недавно вернулись из-за границы. Их состояние стабильное. Сейчас медики прилагают все усилия, чтобы установить всех, с кем контактировали инфицированны. Они будут обследованы и изолированы.

Ивано-Франковская область

56-летняя женщина заболела 13 марта и пожаловалась семейному врачу на повышенную температуру и сухой кашель. 16 марта у нее началась сильная одышка, в инфекционной больнице женщину подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Но было уже поздно, у пациентки развилась пневмония. Об этом рассказал врио председателя облгосадминистрации Виталий Федорив.

В Минздраве заявили, что женщина долго занималась самолечением, не обращаясь к медикам. Она умерла спустя сутки после госпитализации. А тест на коронавирус подтвердился уже посмертно.

Напомним, что ранее 19 марта коронавирус выявили у двух мужчин - один из Киева, второй - из Днепра. COVID-19 уже в пяти областях Украины - Черновицкой, Киевской, Житомирской и Днепропетровской. Всего 21 случаев, 3 из них - летальны.