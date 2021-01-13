Коронавирус постоянно меняется и сюрпризы еще будут: Голубовская сделала заявление

Ольга Голубовская (фото: РБК-Украина)

Ведущий украинский инфекционист Ольга Голубовская рассказала, как менялся коронавирус в Украине с самого первого случая - 3 марта 2020 года, и что нас ждет в будущем.

Голубовская пишет на своей странице в Facebook, что COVID-19 "продолжает адаптироваться к нам, а мы - к нему".

"Будут возникать все новые и новые варианты, изменение клинического течения заболевания, нас ждут разные сюрпризы, - прогнозирует врач. - Но мы все-таки более подготовлены и опытны, чем год назад".

Так, во время первой волны - в марте-апреле - приход коронавируса в Украину сопровождался паникой среди населения, и отсутствием протоколов лечения на государственном уровне. Было много госпитализаций больных с легким течением, умеренной летальностью в возрастной группе 45-70 лет, классической клинической картиной и средней продолжительностью пребывания в стационаре до 10 дней.

В мае-июне 2020-го выросло количество тяжелых форм среди возрастных пациентов (70-80 лет и более), число поступлений резко возросло, а также возросла смертность в этой возрастной группе, опорные стационары находились буквально в коллапсе. Тогда стало понятно, что не хватает ресурсов, кислорода, но при этом появились протоколы лечения.

Со средины лета количество больных оставалось прежним, но были случаи бурного течения заболевания у сравнительно молодых лиц (до 55 лет), с дыхательной недостаточностью. Однако медики к тому времени уже научились справляться с этим, и болезнь несколько потеряла свою агрессивность.

С середины сентября постепенно начало расти количество тяжелых больных, среди которых все чаще появлялись "зависшие" пациенты в возрастной группе 40-65 лет, находящиеся по месяцу в стационаре, требующие активной респираторной поддержки и огромного ресурса.

"Где-то с середины ноября и по сегодняшний день на фоне реального постепенного снижения количества больных в стационарах появляется непомерно большое количество тяжелых, "зависших" пациентов в возрасте 50-65 лет, трудно поддающихся терапии", - говорит врач и добавляет, что одновременно растет и количество выздоровевших "возрастных" больных.

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