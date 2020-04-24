Коронавирус может поражать еще один орган: ученые предупредили о последствиях

Коронавирус в Украине и мире (Коллаж РБК-Украина)

Ученые из Италии обнаружили еще одну опасность от коронавируса

Коронавирус в Украине зафиксирован у 7170 пациентов. С начала эпидемии в стране выздоровели 504 пациента, летальных случаев – 187.

Ученые из Италии зафиксировали поражение нового органа у больных с COVID-19. В новом исследовании, которое было опубликовано в New England Journal of Medicine, говорится о том, что у пациентов с коронавирусом был зафиксирован синдром Гийена-Барре.

Синдром Гийена-Барре – это редкое состояние, при котором иммунная система человека поражает собственные периферические нервы. Этот синдром встречается у всех людей, в любом возрасте, но по статистике чаще всего он возникает у пожилых людей и мужчин. Несмотря на то, что синдром очень опасен и несет в себе потенциальную угрозу для жизни, в большинстве случаев, описанных ранее, пациенты полностью выздоравливали. Также этот синдром может привести к параличу.

Как отмечают итальянские ученые, этот синдром был обнаружен у 5 из 128 обследованных пациентов.

"Синдром Гийена-Барре – хорошо известное состояние, при котором иммунная система воздействует на периферические нервы как на чужеродные и атакует их, что приводит к признакам заболевания", - рассказал доктор Энтони Гераси.

Среди симптомов этого синдрома медики отмечают слабость, отсутствие рефлексов, парестезию, в некоторых случаях лицевую слабость и плохое равновесие. Все пять пациентов в Италии получали имунноглобулиновую терапию, а одному дополнительно давали плазму крови, обогащенную кислородом от пациента, который победил COVID-19.

Через месяц два пациента оставались в отделении интенсивной терапии, еще два вынуждены были пройти физиотерапию из-за потери чувствительности в верхних конечностях. Только один пациент полностью выздоровел.

Напомним, ранее мы писали о том, что коронавирус поражает в организме человека не только легкие.