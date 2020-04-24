Коронавірус може вражати ще один орган: вчені попередили про наслідки

Коронавірус в Україні і світі (Колаж РБК-Україна)

Вчені з Італії виявили ще одну небезпеку від коронавірусу

Коронавірус в Україні зафіксований у 7170 пацієнтів. З початку епідемії в країні видужали 504 пацієнти, летальних випадків – 187.

Вчені з Італії зафіксували поразку нового органу у хворих з COVID-19. У новому дослідженні, яке було опубліковано в New England Journal of Medicine, йдеться про те, що у пацієнтів з коронавірусом був зафіксований синдром Гійена-Барре.

Синдром Гійена-Барре – це рідкісний стан, при якому імунна система людини вражає власні периферичні нерви. Цей синдром зустрічається у всіх людей, у будь-якому віці, але за статистикою найчастіше він виникає у літніх людей і чоловіків. Всупереч тому, що синдром дуже небезпечний і несе в собі потенційну загрозу для життя, в більшості випадків, описаних раніше, пацієнти повністю одужували. Також цей синдром може призвести до паралічу.

Як зазначають італійські вчені, цей синдром був виявлений у 5 зі 128 обстежених пацієнтів.

"Синдром Гійена-Барре – добре відомий стан, при якому імунна система впливає на периферичні нерви як чужорідні та атакує їх, що призводить до ознак захворювання", - розповів доктор Ентоні Герасі.

Серед симптомів цього синдрому медики відзначають слабкість, відсутність рефлексів, парестезію, в деяких випадках лицьову слабкість і погану рівновагу. Всі п'ятеро пацієнтів в Італії отримували імуноглобулінову терапію, а одному додатково давали плазму крові, збагачену киснем від пацієнта, який переміг COVID-19.

Через місяць два пацієнти залишалися у відділенні інтенсивної терапії, ще два змушені були пройти фізіотерапію через втрату чутливості у верхніх кінцівках. Тільки один пацієнт повністю видужав.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що коронавірус вражає в організмі людини не тільки легені.