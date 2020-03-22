Коронавирус поражает не только бронхи: ученые сделали сенсационное заявление

Коронавирус получил новые симптомы (коллаж: РБК-Украина)

Коронавирус обрел новые симптомы

Коронавирус в Украине по состоянию на 22 марта диагностирован уже у 47 человек. Но количество зараженных может превышать официальные данные. Теперь обращаться в больницу для прохождения теста на COVID-19 могут и те, кто потерял обоняние и вкус. Ученые сообщили, что эти симптомы являются новыми и могут указывать на заражение.

Как сообщают ученые британского сообщества отоларингологов, при наличии только двух симптомов – потеря вкуса и обоняния, - можно смело обращаться в больницу для проверки на коронавирус. По данным исследования, коронавирусная инфекция распространилась также на носовую полость. Об этом сообщает местное издание Sky News.

"Мы обнаружили новые симптомы (потеря обоняния и вкуса), это может означать, что людям без других симптомов, но с потерей этих ощущений, возможно, придется самоизолироваться для уменьшения риска распространения вируса", - говорится в заявлении ученых.

На текущий момент главными симптомами для обращения в больницу при подозрении на коронавирус оставались высокая температура или постоянный кашель. Но сейчас спектр симптомов расширился. Отмечается, что у инфицированных COVID-19, которые потеряли обоняние и вкус, другие симптомы могут не наблюдаться. Ученые также отметили, что в случае подозрения на коронавирус нужно самоизолироваться и держать дистанцию по отношению к домашним минимум 1,5 метра.

Как отмечается в заявлении врачей, пациенты могут не иметь никаких значительных симптомов, например, кашля или повышенной температуры, но у них может наблюдаться потеря обоняния или вкуса, это указывает на то, что вирус находится в носовой полости.

Напомним, в Украине растет количество подозрений на коронавирус: список областей.