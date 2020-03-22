Чем и как вылечили больного коронавирусом украинца: раскрыта схема

Коронавирус в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Коронавирус в Украине вылечили у жителя Черновцов с помощью заимствованных схем

Коронавирус в Украине по состоянию на 22 марта диагностирован у 47 жителей Украины, но выздоровел пока только один человек. Врач инфекционного отделения Черновицкой областной больницы рассказала, какая схема лечения была применена для полного выздоровления зараженного.

В интервью Telegram-каналу PavlovskyNews работница инфекционного отделения Черновицкой областной больницы рассказала, что они проводят лечение только по симптомам больного. Среди главных средств, которые применяют в лечении коронавируса - противовирусные, жаропонижающие и дезинфекционная терапия. На данный момент специфических схем или препаратов еще нет.

Также сотрудница больницы рассказала, что в Черновицкой области нет ни одного пациента в тяжелом состоянии. Курс лечения больные проходят без осложнений. Стоит отметить, что ранее в МОЗ заявили – 80% больных коронавирусом будут переносить заболевание без осложнений.

По словам медика, каждый день врач делает обход и проводит осмотр. Препараты корректируются в зависимости от состояния здоровья и жалоб больного.

Коронавирус в Украине - эффективная схема лечения

Напомним, что во Львовской области более 20 человек госпитализированы с подозрением на коронавирус.

Стоит отметить, что в Ухане четыре дня подряд нет новых случаев заражения коронавирусом.