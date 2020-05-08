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Коронавирус у детей: медики обнаружили интересную особенность

STYLERКоронавирус    08.05.2020 - 12:58
Коронавирус у детей: медики обнаружили интересную особенность
Коронавирус у детей (Коллаж РБК-Украина)

Врач рассказал, как дети переносят коронавирус и в чем особенность их болезни

Коронавирус в Украине продолжает свое наступление и на 8 мая зафиксировано уже 14 195 случаев. За последние сутки количество инфицированных увеличилось на 504 человека, из них 99 медиков и 44 ребенка. Всего в Украине заболело COVID-19 около тысячи детей.

Дети значительно реже заражаются коронавирусом и болезнь у них протекает не так тяжело, как у многих взрослых. Доктор медицинских наук, профессор-анестезиолог Владимир Корсунов рассказал особенности течения COVID-19 у детей. Об этом пишет издание ZN.UA.

"Дети тоже болеют. Но процент заболевших детей значительно ниже. Ключевое отличие в том, что дети крайне редко болеют тяжело. Если у взрослых каждый пятый будет требовать госпитализации из-за развития пневмонии или более тяжелых состояний, то среди детей, по зарубежным данным, тяжело болеют лишь около 6%. Да и смертность значительно ниже", - объяснил Корсунов.

Он отметил, что смертность от COVID-19 намного выше, чем от осложнений после гриппа.

"Будем опираться на известные факты. Смертность в некоторых странах Евросоюза превышает 14%, например, в Бельгии. В других странах этот показатель держится на уровне 3%. Данным из Китая верить в принципе нельзя. Тоталитарное государство будет любыми способами фальсифицировать информацию. Но средний показатель смертности — 6%. Ни одно из существующих респираторных вирусных заболеваний не дает такие высокие показатели. Даже при гриппе смертность существенно ниже 1%", - рассказал профессор.

Напомним, ранее мы писали о том, что врач объяснил, почему коронавирус поражает молодых людей.

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