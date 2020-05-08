Коронавірус у дітей: медики виявили цікаву особливість

Коронавірус у дітей (Колаж РБК-Україна)

Лікар розповів, як діти переносять коронавірус і в чому особливість їх хвороби

Коронавірус в Україні продовжує свій наступ і на 8 травня зафіксовано вже 14 195 випадків. За останню добу кількість інфікованих збільшилася на 504 особи, з них 99 медиків та 44 дитини. Всього в Україні захворіло на COVID-19 близько тисячі дітей.

Діти значно рідше заражаються коронавірусом і хвороба у них протікає не так важко, як у багатьох дорослих. Доктор медичних наук, професор-анестезіолог Володимир Корсунов розповів особливості перебігу COVID-19 у дітей. Про це пише видання ZN.UA.

"Діти теж хворіють. Але відсоток хворих дітей значно нижче. Ключова відмінність в тому, що діти вкрай рідко хворіють важко. Якщо у дорослих кожен п'ятий буде вимагати госпіталізації через розвиток пневмонії або більш важких станів, то серед дітей, за закордонними даними, важко хворіють лише близько 6%. Та й смертність значно нижче", - пояснив Корсунов.

Він зауважив, що смертність від COVID-19 набагато вище, ніж від ускладнень після грипу.

"Будемо спиратися на відомі факти. Смертність в деяких країнах Євросоюзу перевищує 14%, наприклад, в Бельгії. В інших країнах цей показник тримається на рівні 3%. Даними з Китаю вірити в принципі не можна. Тоталітарна держава будь-якими способами буде намагатися фальсифікувати інформацію. Але середній показник смертності — 6%. Жодна з чинних респіраторних вірусних захворювань не дає такі високі показники. Навіть при грипі смертність істотно нижче 1%", - розповів професор.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікар пояснив, чому коронавірус вражає молодих людей.