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Коронавирус 2020: Кейт Миддлтон и принц Уильям объяснили важный момент

STYLERПерсоны    21.03.2020 - 14:39
Коронавирус 2020: Кейт Миддлтон и принц Уильям объяснили важный момент
Кейт Миддтон и принц Уильям рассказали о коронавирусе (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Кейт Миддлтон и принц Уильям поделились важными рекомендациями касательно коронавируса

Кейт Миддлтон и принц Уильям продолжают ходить на работу, несмотря на то, что старшие члены королевской семьи давно самоизолировались из-за коронавируса. Дети герцогов больше не ходят в школу и находятся на карантине дома. Об этом информирует Daily Mail.

Отмечается, что герцоги Кембриджские посетили колл-центр службы скорой помощи в Лондоне, где пообщались с диспетчерами и дежурными врачами. Они поблагодарили сотрудников центра за самоотверженную работу во время пандемии коронавируса.

Коронавирус 2020: Кейт Миддлтон и принц Уильям объяснили важный моментКейт Миддлтон и принц Уильям (фото:instagram.com/kensingtonroyal)

Во время визита Кейт и Уильям несколько раз обрабатывали руки антисептиком, стараясь вместе с тем поддерживать рекомендуемую дистанцию в один метр с другими людьми. Таким образом, герцоги показали, как важно придерживаться правил.

Даже для того, чтобы сфотографироваться, они старались находиться на расстоянии. Для своего выхода герцогиня выбрала брючный костюм благородного розового оттенка бреда Marks & Spencer.

Ранее мы писали, что Елизавета II покинула Букингемский дворец из-за коронавируса. Если ситуация еще больше ухудшится, Елизавету и ее 98-летнего мужа принца Филиппа поместят на карантин в их норфолкском поместье Сандрингем.

Напомним, что известный актер шокировал признанием о Меган Маркл.

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