Елизавета II покинула Букингемский дворец из-за коронавируса: что известно

Коронавирус 2020 - Елизавета II выехала из Букингемского дворца (фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Королева выехала из Букингемского дворца

Коронавирус разрастается с каждым днем и сеет все больше паники среди граждан. Даже королева Великобритании Елизавета II чувствует себя дискомфортно и боится навлечь на себя беду, поскольку попадает в категорию людей, которые могут заболеть. Об этом информирует издание The Sun.

Планы британской королевы, которой в апреле исполнится 94 года, были нарушены вспышкой коронавируса и она выехала из Букингемского дворца в Виндзорский замок, чтобы не заразиться COVID-19.

Если же ситуация еще больше ухудшится, Елизавету и ее 98-летнего мужа принца Филиппа поместят на карантин в их норфолкском поместье Сандрингем. К слову, Филипп уже проживает в одном из коттеджей на территории Сандрингема.

"Она здорова, но решено было, что лучше всего увезти ее. Персонал немного паникует из-за коронавируса. Во дворце постоянный поток посетителей. Букингемский дворец находится в центре Лондона и здесь очень большой штат. Поэтому он считается более опасным местом… Пока что не было конкретной угрозы или положительных тестов на вирус у кого-либо, но никто не хочет рисковать", - рассказал источник.

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Напомним, что Усик резко высказался о коронавирусе. По его словам, в Украине есть проблемы поважнее, а паника людей не является обоснованной.