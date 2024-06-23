Королі та королеви драми: ці знаки Зодіаку влаштують скандал на порожньому місці

Риби

Представники цього знаку Зодіаку неймовірно емоційні. І вони ніби люблять драму, адже можуть роздмухувати з мухи слона і надмірно перебільшувати, також їм подобаються чутки. Однак коли Риби домагаються бажаного та влаштовують скандал, вони можуть про це шкодувати. А тих, хто потрапляє в неприємності через сварки, вони намагаються підтримати.

Рак

Багато хто думає, що Раки холодні та байдужі, але це не так. Вони готові впадати в істерику через будь-яку дрібницю, проте спробують приховувати це до останнього. Коли ж терпець урветься, представники цього знаку Зодіаку влаштують справжню виставу, в якій будуть головними героями, скандальними та невпевненими у собі.

Лев

Представників цього знаку зодіаку вважають головними фанатами драми. Леви та Левиці - королі та королеви трагедій, які дуже часто максимально перебільшено. Їм складно приборкати емоції, а тому вони швидко "загоряються", починаючи скандали. І спекотно стає всім навколо.

Близнюки

Люди, народжені під цим знаком Зодіаку, люблять спілкування та великі компанії. Проте ще більше їх цікавлять чутки та усі секрети. Близнюки намагаються "рознюхати" якнайбільше, а потім насилу зберігають всю інформацію в таємниці. І це провокує гучні скандали.