Королевская осанка: лучшие упражнения для красивой спины от тренера Зважені та щасливі

Плавание

Исходная позиция: лягте на пол на живот.

Движения: на вдохе оторвите прямые руки и ноги от пола. Двигайте ими как при плавании кролем. Старайтесь не напрягать шею.



Лодочка

Исходная позиция: продолжайте лежать на животе.

Движения: захватите голень руками с внешней стороны и раскачивайтесь вперед-назад, стараясь добиться максимальной амплитуды. После упражнения потянитесь в обратную сторону, выгнув спину вперед.





Упражнения для крепкой спины (фото: freepik.com)

Кошка

Исходная позиция: встаньте на четвереньки.

Движения: плавно выгибайте спину в одну и другую сторону. Делайте упражнение медленно, ощущая каждый позвонок.



Повороты

Исходная позиция: сядьте на пол с вытянутыми ногами и ровной спиной.

Движения: поворачивайте корпус вправо-влево, как можно дальше вытягивая руки в разные стороны. Скручивания позвоночника должны совершаться на выдохе.

Эти упражнения помогут улучшить осанку и укрепить мышцы спины (фото: freepik.com)