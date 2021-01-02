Королева жестко отомстила принцу Гарри и Меган Маркл: ее поддержала вся Британия

Королева Елизавета II отказывается удовлетворять просьбы экс-герцогов Сассекских принца Гарри, своего внука, и Меган Маркл. Так, еще в ноябре 2020 пара сделала запрос о возложении венка на лондонском мемориале от имени принца Гарри и получила быстрый отказ. Ранее СМИ писали, что отклонение просьбы произвели за спиной у королевы, однако сейчас инсайдеры рассказали другую версию произошедшего.

Что произошло на самом деле, рассказывает Daily Mail.

8 ноября в Великобритании отметили День памяти павших. Ее Величество Елизавета II следила за возложением венков с балкона министерства иностранных дел вместе с герцогиней Уэльской Камиллой и герцогиней Кембриджской Кейт. Венок от бывших герцогов Сассекских так и не был возложен, поэтому принц Гарри и Меган Маркл вынуждены были отправиться на национальное кладбище Лос-Анджелеса, чтобы оставить цветы на могилах двух солдат Содружества.

Издание сообщает, что королева приняла решение отклонить просьбу внука сама, взяв "всего две секунды" на подумать.

"Королева очень твердо придерживается мнения, что вы не можете выбирать, что делать, когда дело доходит до официальных мероприятий. Либо ты внутри семьи, либо снаружи", - рассказал источник издания.

Для Гарри отказ бабушки стал настоящим ударом. Он впервые возложил венок к Кенотафу 11 лет назад и служил в армии более 10 лет, а также участвовал в продвижении идей для ветеранов, включая Игры Непокоренных. Герцог был очень расстроен решением отклонить его желание, сообщает Times, поскольку у него есть тесные связи с военными. Венок, который отправил Гарри, остался в штаб-квартире Королевского британского легиона в Кенте.

Решение Гарри отдать дань уважения на кладбище Лос-Анджелеса вызвало некоторую критику, поскольку его обвинили в "пиар-трюке".

Британцы, по данным издания, не стали критиковать решение Елизаветы II. Более того, они его поддержали, выражая мнение, что такие интимные вещи как почтение памяти британских военных не должны включать "дезертиров". Также прозвучали и слова поддержки в адрес Маркл и принца Гарри.

Ранее мы писали, что Меган Маркл впервые после новости о выкидыше появилась на ТВ.