Королева Елизавета II вышла из карантина и оседлала коня (фото)

Королева Елизавета II решила ослабить карантин и прогуляться на свежем воздухе. Глава Британской монархии проехалась на любимом пони по имени Балморал Ферн благородной английской породы под названием "Фелл".

14-летний пони прокатил Елизавету II, которая с детства увлекалась верховой ездой, по Виндзорскому домашнему парку. Фото появились на странице королевской семьи в Facebook.

Сообщается, что 94-летнюю королеву на прогулке сопровождал ее конюх Терри Пендри. Елизавета оделась для верховой езды по-спортивному: штаны, жакет, ботинки и платок.

Королева Елизавета II прокатилась на пони (фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Это первое публичное появление королевы с 19 марта, когда она отправилась на карантин в Виндзорский замок. Там она находится на самоизоляции вместе с супругом, герцогом Эдинбургским Филиппом - ему 10 июня исполнится 99 лет.

Фелл пони является чистокровной английской породой. Несмотря на небольшие размеры, они всегда ценились за свой добродушный нрав, неприхотливость, но при этом значительную выносливость и силу.

Интересно, что в это время королевский внук принц Гарри и его супруга Меган Маркл в Лос-Анджелесе едва отбиваются от атак дронов. Семье даже пришлось пожаловаться в местное управление полиции на то, что вездесущие папарацци добрались до их роскошного особняка по воздуху.

Меган и Гарри говорят, что беспилотники приближаются так близко, что они не могут выйти на прогулку с сыном Арчи. Если в Британии семья была защищена от подобных атак, то в США эти законы не действуют.

Как мы писали ранее, Елизавета II разозлилась на Меган Маркл.

Также сообщалось, что Меган Маркл откровенно рассказала, почему отказалась от титула.