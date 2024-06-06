Корисний для серця, травлення та зору: ось який овоч потрібно їсти всім

У серпні власники земельних ділянок будуть збирати урожай болгарського перцю. Такий овоч є не тільки основою для смачних страв, а й містить багато вітамінів.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real simple .

Кольори болгарського перцю

Кожен колір болгарського перцю визначає його стадію зрілості:

зелений - вихідна точка для всіх перців. У магазинах вони, як правило, найдешевші, оскільки вимагають найменшого часу дозрівання. Оскільки їх збирають раніше, вони найменш солодкі з трохи більш гірким та трав’янистим смаком

червоний найсолодший і вважається найсмачнішим

жовтий і оранжевий знаходяться десь посередині. Вони трохи солодші і часто дорожчі за зелені

Поживні переваги болгарського перцю

Користь для серця і травлення

Перець посилює природну детоксикацію, а також забезпечує клітковину, залізо та фолієву кислоту для підтримки здоров’я кишківника та серцево-судинної системи.

Такий овоч містить велику кількість вітаміну С, який допомагає організму засвоювати негемове залізо. Цей тип заліза міститься в рослинних продуктах, таких як квасоля, сочевиця, листова зелень і цільні зерна.

Болгарський перець забезпечує 14% добової норми фолієвої кислоти, життєво важливої ​​поживної речовини під час вагітності. Щоденна норма фолієвої кислоти збільшується ще на 50% для вагітних жінок, оскільки вона допомагає запобігти вродженим дефектам і зберігає здоров’я ненароджених дітей.

Болгарський перець (фото: Freepik)

Багатий на калій

Перці, незалежно від кольору, є чудовим джерелом калію та вітаміну А.

Калій допомагає підтримувати ваше серце здоровим, знижуючи артеріальний тиск, і боротися зі здуттям живота, зменшуючи затримку води.

Покращує зір

Середній червоний болгарський перець містить близько 234 мкг вітаміну А. Ця поживна речовина допомагає підтримувати здоров’я очей, зберігаючи зір на належному рівні. Вітамін А також необхідний для міцної імунної системи та здорової шкіри.

Високий вміст антиоксидантів

Виявилося, що червоний перець особливо ефективний у зниженні ризику серцево-судинних захворювань завдяки потужній антиоксидантній дії.

Червоний болгарський перець також багатий вітаміном С і різними каротиноїдами, які діють як антиоксиданти та підтримують здоров’я очей і серцево-судинної системи.

Уникнення зморшків

Вважається, що вітаміни-антиоксиданти та каротиноїди в раціоні сприяють підтримці здоров’я шкіри та запобігають наслідкам старіння, таким як дрібні зморшки, сухість, блідість і втрата еластичності.