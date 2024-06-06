Полезен для сердца, пищеварения и зрения: вот какой овощ нужно есть всем

В августе владельцы земельных участков будут убирать урожай болгарского перца. Такой овощ является не только основой для вкусных блюд, но содержит много витаминов.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real simple .

Цвета болгарского перца

Каждый цвет болгарского перца определяет его стадию зрелости:

зеленый - исходная точка для всех перцев. В магазинах они, как правило, самые дешевые, поскольку требуют малейшего времени созревания. Поскольку их собирают раньше, они менее сладкие с немного более горьким и травянистым вкусом.

красный самый сладкий и считается самым вкусным

желтый и оранжевый находятся где-то посередине. Они немного слаще и часто дороже зеленых

Питательные предпочтения болгарского перца

Польза для сердца и пищеварения

Перец усиливает природную детоксикацию, а также обеспечивает клетчатку, железо и фолиевую кислоту для поддержания здоровья кишечника и сердечно-сосудистой системы.

Такой овощ содержит большое количество витамина С, помогающего организму усваивать негемовое железо. Этот тип железа содержится в растительных продуктах, таких как фасоль, чечевица, листовая зелень и цельные зерна.

Болгарский перец обеспечивает 14% суточной нормы фолиевой кислоты, жизненно важного питательного вещества во время беременности. Ежедневная норма фолиевой кислоты увеличивается еще на 50% для беременных женщин, поскольку она помогает предотвратить врожденные дефекты и сохраняет здоровье нерожденных детей.

Болгарский перец (фото: Freepik)

Богат калием

Перцы, независимо от цвета, являются отличным источником калия и витамина А.

Калий помогает поддерживать ваше сердце здоровым, снижая артериальное давление, и борется со вздутием живота, уменьшая задержку воды.

Улучшает зрение

Средний красный болгарский перец содержит около 234 мкг витамина А. Это питательное вещество помогает поддерживать здоровье глаз, сохраняя зрение на должном уровне. Витамин А также необходим для крепкой иммунной системы и здоровой кожи.

Высокое содержание антиоксидантов

Оказалось, что красный перец особенно эффективен в снижении риска сердечно-сосудистых заболеваний благодаря мощному антиоксидантному действию.

Красный болгарский перец богат витамином С и различными каротиноидами, которые действуют как антиоксиданты и поддерживают здоровье глаз и сердечно-сосудистой системы.

Избегание морщин

Считается, что витамины-антиоксиданты и каротиноиды в рационе способствуют поддержанию здоровья кожи и предотвращают последствия старения, такие как мелкие морщинки, сухость, бледность и утрата эластичности.