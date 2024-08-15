Корисні для судин, волосся та шкіри: які продукти повинні бути у раціоні жінок

Корисні продукти для гормонів

﻿﻿Жирна риба та льон

Цінні омега-3 жири важливі для вироблення гормонів репродуктивно системи.

﻿﻿Яйця, а точніше жовтки, містять корисний холестерин. Він є складовою оболонки гормонів.

﻿﻿Йогурт та інші кисломолочні продукти

Сюди відноситься кефір, сметана, ряжанка, аран і квашена капуста. Ці продукти, корисні для жіночих органів, а саме для підтримки хорошої бактеріальної мікрофлори слизових оболонок статевих органів.

Продукти для шкіри та волосся

﻿﻿Насіння та горіхи

Насіння льону, гарбуза, соняшника, кунжуту, волоські та практично усі види горіхів, а також авокадо, оливки та оливкова олія.

Всі вони містять цінні жири та вітамін Е, які забезпечують здоровʼя шкіри та волосся.

Залізо

﻿﻿До продуктів з високим вмістом заліза відноситься: печінка куряча та теляча, яловичина та телятина, індичка, яєчні жовтки і восьминоги.

З рослинних продуктів цінні: сочевиця, пшеничні висівки, насіння (гарбуза, маку, кунжуту), гречка і вівсянка, квасоля.

Вітамін А

﻿﻿Продукти з високим вмістом вітаміну А: морква, гарбуз, шпинат, печінка, солодкий перець, абрикоси, персики

Продукти для судин та капілярів

Корисними для жінок вважаються такі продукти: лляна олія, жирна риба. Омега-3 жирні кислоти позитивно впливають на судинну систему.

﻿﻿Ягоди, фрукти, овочі та зелень з високим вмістом вітаміну С теж корисні для судин. До таких відносяться усі види ягід, свіжа та квашена капуста, цитрусові, шпинат, петрушка, зелена цибуля, цвітна капуста, ківі та персики.

﻿﻿Продукти з високим вмістом магнію цінні для нервової системи та судин. Найбільше магнію міститься в таких продуктах: какао-порошок, пшеничні висівки, кунжут, льон та інші види насіння, гречка, горіхи, морська капуста та чорний шоколад.