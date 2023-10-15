Коридор затемнень у жовтні: рішення в ці дні можуть повністю змінити ваше життя

Коридор затемнень - це період між двома астрономічними та астрологічними подіями. 14 жовтня ми пережили сонячне затемнення у знаку Терези, а в кінці жовтня нас чекає місячне затемнення у знаку Тільця. Астрологи вважають, що такі періоди - дуже важливі та напруженні.

Все, що потрібно знати про коридори затемнень та що не варто робити у найближчі два тижні, розбиралося РБК-Україна (проєкт Styler).

Коридор затемнень у жовтні

Коридором затемнень називають період між двома подіями, між сонячним та місячним затемненням. Осінній коридор затемнень почався 14 жовтня і закінчиться 28 жовтня. За словами астрологів, енергетику цього періоду люди почали відчувати навіть раніше – за три дні до початку, а на спад енергія піде десь тільки 1 листопада.

Як пояснює астролог Лана Шредер, коридор затемнень - це тунель, де є точка входу та виходу. Відстань між зупинками два тижні й у цьому тунелі нема пауз чи розвороту. Починається цей коридор зі з'єднання Сонця та Місяця у знаку Терези, а закінчиться опозицією Сонця в Скорпіоні та Місяця у Тельці.

Що принесе коридор затемнень

Період коридору затемнень має велике значення, на думку астрологів, бо саме в ці дні трапляється саме то, що має відбутися. Ми маємо пройти певні ситуації, побачити тих, кого мали зустріти, попрощатися з тими, з ким нам вже не по дорозі. Усе те, що ви не встигли до цього моменту – вас точно наздожене.

Довіряйте своїй інтуїції найближчі тижні, вас буде вести саме туди, де вам потрібно бути. І зведе саме з тими, хто має бути в вашому житті.

В такі дні можливі доленосні знайомства, примирення, розлучення, кардинальні зміни у житті, несподівані зустрічі та інші події, які можуть впливати на ближнє та дальнє майбутнє.

Будуть розв'язуватися застарілі питання, які свого часу ви не довели до кінця. Це може як сфера роботи чи бізнесу, так і особиста.

Можливі зміни у більш широких масштабах - у межах одного міста, однієї країни чи навіть цілої планети.

Крім того, коридор затемнень буде проходити на осі Овен/Терези та Скорпіон/Тілець, а це максимально зачепить тему стосунків та почуттів.

Також з'явиться жага до самопізнання, до вивчення чогось нового, до запуску нових проєктів. Але пам'ятайте, що усе почате в цей період – може лишитися з вами надовго.

Що робити у коридор затемнень не можна

Варто пам'ятати одну важливу річ, на якій наголошують астрологи - усе, що відбувається у період коридору затемнень має фатальні наслідки. Тобто, прийняті рішення змінити потім буде неможливо. Якщо ви вирішите звільнитися з роботи, розірвати стосунки – назад шляху вже не буде.

Усі стосунки, які почнуться в цей період, будуть тривати довгий час. Люди, яких ми зустрінемо, мають бути у нашому житті. Якщо саме зараз ви одружитеся не з тою людиною, то розірвати цей шлюб буде дуже важко. То саме стосується дружніх та робочих відносин.

Тому приймайте рішення не на емоціях чи під впливом певних чинників, а після ретельних обміркувань та виважено, з чітким розумінням, що ви робите та для чого.

Намагайтеся не укладати договори, у яких ви не впевненні. Не приймати рішення, у яких ви до кінця не розібралися.

Не сваріться, не провокуйте конфлікти, не з'ясовуйте стосунки. Якщо вже сталася сварка з близькою людиною - намагайтеся швидше розв'язати проблему та помиритися.