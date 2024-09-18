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Коридор затемнень запустить кармічні процеси. До чого готуватися

Що принесе коридор затемнень (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

18 вересня о 05:45 - настала точна фаза місячного затемнення. І це сталося в поєднанні з тим, що вже декілька днів діє Коридор затемнень.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова розповіла, на що чекати від цього явища та до чого готуватися.

Що робити в день затемнення

18-го вересня, під час затемнення, астролог радить планувати позбавляння від усього небажаного у житті:

  • звичок
  • токсичного оточення
  • роботи
  • боргів. 

"Затемнення Місяця відбудеться у Рибах, а його управителем буде Нептун, планета інтуїції, натхнення, релігії, містики, ілюзій, сновидінь, фантазій, ідеалів", - розповіла Соловйова.

При цьому Місяць буде у поєднанні з Нептуном. Для деяких людей, зазначила астролог, таке положення приносить оману, помилки неадекватність, фанатизм, різноманітні залежності, згубні звички, розчарування. 

"Якщо духовний рівень людини пропрацьований, цей аспект принесе самовдосконалення, велику духовну силу, здатність до самопожертви, співчуття, милосердя, натхнення та творчі здібності, багату уяву, високі стани свідомості, матеріальний добробут", - пояснила Соловйова.

Що принесе Місячне затемнення (колаж: РБК-Україна)

Починається період, коли можна отримати результати від процесів, які стартували з 10 до 25 березня 2024 року. Ці ситуації можна буде корегувати або завершувати. 

Важливими є аспекти транзитних Сонця та Місяця до натальних об’єктів карти у момент затемнення. 

Провідну роль у цій події будуть грати аспекти транзитних Сонця та Місяця з транзитними Юпітером, Ураном, Нептуном та Плутоном. Конфігурації Юпітера з Сонцем і Місяцем будуть напруженими, але такими, що розходяться. 

"Тому буде йтися про ситуації, які вже відбувались у вашому житті. Оскільки аспекти Урана, Нептуна та Плутона зійдуться, то також йтиметься про вирішення нових ситуацій. Нептун буде створювати напружений аспект з Сонцем і поєднання з Місяцем, а Уран і Плутон - гармонійні конфігурації з обома світилами", - пояснила експерт.

Внаслідок затемнення можлива реалізація кармічних ситуацій, які даються для опрацювання кармічних боргів (чим більша "заборгованість" - тим жорсткішими будуть обставини). 

"Їх неможливо уникнути, головне - правильно на них реагувати, щоб ця сфера максимально гармонізувалася. Якщо все буде відпрацьовано коректно, то ця сфера вийде на новий виток розвитку", - розповіла астролог.

"Дія "коридору затемнень" на людину триває від кількох місяців до кількох років", - резюмувала вона. 

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