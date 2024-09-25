Коридор затемнень влаштує хаос. Кому чекати на проблеми та що обіцяє астропрогноз на 25 вересня

Астролог Катерина Соловйова розповіла, що для нас готує середа, 25 вересня. Цього дня настане "екватор" Коридору затемнень.Окрім цього, слід врахувати вплив Меркурія.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог розповіла, кому чекати на випробовування від Коридору затемнень та що треба робити цього дня.

Що для нас готує Коридор затемнень

25-го вересня Коридор затемнень перетне свій "екватор" - так звану "серединну точку". І цей день точно не найпростіший день️.

"Це період зростання непередбачуваності, хаосу, плутанини у всіх сферах життя, а, здавалося б, цілком стандартні ситуації почнуть розвиватися за абсолютно неймовірними сценаріями", - розповіла астролог.

"Нічого не можна однозначно передбачити або спланувати. Зараз, пояснила Соловйова, доля може зробити несподіваний "подарунок", всю значущість якого ви відчуєте дещо пізніше. Не переоцінюйте свої можливості, не піддавайтеся на спокуси та провокації. Крім того, значно зростає ймовірність усіляких алогічних катастроф", - заявила експерт.

Ця точка повного штилю закликає нас бути максимально сконцентрованими, не панікувати та оперативно реагувати на всі зміни. І ця фаза діє за 3 дні до та 3 дні після точного значення.

Особливо обережними треба бути тим, хто народився в такі дати:

з 22 по 28 вересня

з 21 по 27 грудня

з 20 по 26 березня

з 21 по 27 червня.

Астрологічний прогноз на 25 вересня (ілюстрація: freepik.com)

Прогноз астропогоди на середу

"Несприятливий період для нових справ і важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань. Стресовий період", - попередила Соловйова.

"Жорсткий день, що потребує великої внутрішньої дисципліни та самовідданості. Небезпека полягає у переоцінці своїх можливостей у критичних ситуаціях", - додала вона.

Утримайтесь від сексуальних практик, проявів гніву, помсти, негативних емоцій.

Астролог попереджає про небезпеку, цього дня є ризик проявів насилля, нападів, пограбування та інші правопорушень. Окрім цього, у середу не варто вести сидячий образ життя та їсти м'ясо.

"Усі події перевіряйте на спокуси та не піддавайтесь на провокації. Проявляйте впевненість, наполегливість. Це період посту, утримання, обережності. Зробіть вдома прибирання", - наголосила експерт.

"Завершуйте поточні справи. Сприятливий час для тих, хто пов'язаний з виправданим ризиком", - додала вона.

Гороскоп на 25 вересня (ілюстрація: freepik.com)

Астролайфхаки на середу

25 вересня - день Меркурія, планети спілкування, засобів комунікацій (різноманітних гаджетів), транспорту, поїздок, документації, торгівлі та навчання.

Уникайте зайвих балачок, пліток і дезінформації, слідкуйте за речами аби не загубити їх.

Ця планета також підсилить ризики обману чи шахрайства. За словами Соловйової, на цей день краще не планувати наступні справи:

важливі переговори

укладання нових договорів

придбання техніки

важливі відрядження

складання іспитів

проведення необхідних платежів

з’ясування стосунків з сусідами.

"Для того, аби підсилити енергетику Меркурія, спробуйте застосувати бджолиний віск і вироби з нього (косметику на його основі, продукти тощо) або просто запалити свічки з нього. Споживайте тверді сорти сиру", - розповіла астролог.

"Буде доречним інтелектуальне дозвілля: перегляд фільмів, розвиваючі розумові ігри, спілкування з приємними для вас співбесідниками, цікава книга", - резюмувала вона.