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Коридор затмений устроит хаос. Кому ждать проблем и что обещает астропрогноз на 25 сентября

Среда 25 сентября 2024 08:24
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Коридор затмений устроит хаос. Кому ждать проблем и что обещает астропрогноз на 25 сентября Гороскоп на среду (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко
Эксперт: Катерина Соловьева

Астролог Катерина Соловьева рассказала, что для нас готовит среда, 25 сентября. В этот день наступит "экватор" Коридора затмений. Кроме этого, следует учесть влияние Меркурия.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог рассказала, кому ждать испытания от Коридора затмений и что нужно делать в этот день.

Что для нас готовит Коридор затмений

25 сентября Коридор затмений пересечет свой "экватор" - так называемую "серединную точку". И этот день точно не самый простой день.

"Это период роста непредсказуемости, хаоса, путаницы во всех областях жизни, а, казалось бы, вполне стандартные ситуации начнут развиваться по совершенно невероятным сценариям", - рассказала астролог.

"Ничего нельзя однозначно предсказать или спланировать. Сейчас, пояснила Соловьева, судьба может сделать неожиданный "подарок", всю значимость которого вы почувствуете несколько позже. Не переоценивайте свои возможности, не поддавайтесь соблазнам и провокациям. Кроме этого, значительно увеличивается вероятность всяческиз алогическиз катастроф", - заявила эксперт.

Эта точка полного штиля призывает нас быть максимально сконцентрированными, не паниковать и оперативно реагировать на все изменения. Эта фаза действует за 3 дня до и 3 дня после точного значения.

Особо осторожными стоит быть тем, кто родился в такие даты:

  • с 22 по 28 сентября
  • с 21 по 27 декабря
  • с 20 по 26 марта
  • с 21 по 27 июня.

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Астрологический прогноз на 25 сентября (иллюстрация: freepik.com)

Прогноз астропогоды на среду

"Неблагоприятный период для новых дел и важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств. Стрессовый период", - предупредила Соловьева.

"Жесткий день, нуждающийся в большой внутренней дисциплине и самоотверженности. Опасность заключается в переоценке своих возможностей в критических ситуациях", - добавила она.

Воздержитесь от сексуальных практик, проявлений гнева, мести, отрицательных эмоций.

Астролог предупреждает об опасности, в этот день есть риск проявлений насилия, нападений, ограблений и других правонарушений. Кроме этого, в среду не стоит вести сидячий образ жизни и есть мясо.

"Все события проверяйте на соблазны и не ведитесь на провокации. Проявляйте уверенность, настойчивость. Это период поста, воздержания, осторожности. Сделайте дома уборку", - подчеркнула эксперт.

"Завершайте текущие дела. Благоприятное время для тех, кто связан с оправданным риском", - добавила она.

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Гороскоп на 25 сентября (иллюстрация: freepik.com)

Астролайфхаки на среду

25 сентября - день Меркурия, планеты общения, средств коммуникаций (различных гаджетов), транспорта, поездок, документации, торговли и обучения.
Избегайте лишних разговоров, сплетен и дезинформации, следите за вещами, чтобы не потерять их.

Эта планета также усилит риски обмана или мошенничества. По словам Соловьевой, на этот день лучше не планировать следующие дела:

  • важные переговоры
  • заключение новых договоров
  • приобретение техники
  • важные командировки
  • экзамены
  • проведение необходимых платежей
  • выяснение отношений с соседями.

"Для того чтобы усилить энергетику Меркурия, попробуйте применить пчелиный воск и изделия из него (косметику на его основе, продукты и тпрочее) или просто зажечь свечи из него. Ешьте твердые сорта сыра", - рассказала астролог.

"Будет уместен интеллектуальный досуг: просмотр фильмов, развивающие логические игры, общение с приятными для вас собеседниками, интересная книга", - резюмировала она.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие знаки Зодиака от природы одарены сильной интуицией.

Кроме того, читайте полный Таро-гороскоп на эту неделю.

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