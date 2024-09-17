Коридор затемнень, Повня та Супермісяць. Рідкісне "тріо" подарує шанс на зміни, але не всім

У ніч з 17 на 18 вересня 2024 року, розповіла астролог, відбудеться неординарна космічна подія, яка поєднає у собі одразу три астроявища.

Ми матимемо змогу помилуватися:

Врожайною Повнею (повним Місяцем, найближчим до Осіннього Рівнодення)

Супермісяцем (наш супутник виглядатиме на небі трохи більше та яскравіше, ніж зазвичай)

частковим затемненням Місяця, точна фаза якого досягне свого піка о 05:45 за київським часом.

"При цьому сріблястий диск буде на 3,5% вкрито тінню, тому здаватиметься, ніби хтось відкусив від нього маленький шматочок. Побачити затемнення можна буде у будь-якому місці на нічному боці Землі: десь повністю, а десь - тільки його частину", - пояснила Соловйова.

Затемнення у "повній картині" буде видно в західних регіонах Африки та Європи, на півдні та сході Північної Америки, в усій Південній Америці та в деяких частинах Антарктиди.

"Останнім часом вчені різних спеціальностей науково підтверджують вплив затемнень на живі організми нашої планети. Доведено, що тварини виявляють занепокоєння, а птахи засинають. У цей період треба бути особливо обережними людям із серцево-судинними захворюваннями, гіпертонікам, можуть спостерігатися слабкість і головний біль", - зазначила астролог.

Також Соловйова зауважила, що жінки відчувають затемнення Місяця гостріше за чоловіків.

У цю добу потрібно уникати будь-яких стресів, не починати нічого серйозного, намагатися більше приділяти увагу своєму внутрішньому емоційному балансу та не йти на контакт із тими, хто здатний його порушити.

Кому чекати на зміни в Коридор затемнень (ілюстрація: freepik.com)

Під час затемнення Місяць перебуватиме у 26 градусі Риб, а Сонце - у 26 градусі Діви.

За словами астролога, особливо гостро відчути вплив цієї космічної феєрії можуть ті, хто народилися:

з 15-го до 21-го вересня

з 13-го до 19-го березня

з 13-го до 19-го червня

з 14-го до 20-го грудня.

Свій шанс на позитивні зміни можуть від нього отримати ті, хто народилися:

з 14-го до 20-го листопада

з 12-го до 18-го січня

з 13-го до 19-го травня

з 15-го до 21-го липня.

"Крім того, цей природний феномен впливатиме на тих, хто має в своєму гороскопі елементи, які в цей період будуть активовані транзитними Сонцем і Місяцем. Важливо також розуміти, в якій сфері радиксу розташується затемнення та які сектори "увімкнуться" денним та нічним світилами - це вказує на те, по яких напрямках відбуватимуться зміни, що впливатимуть на життя тривалий час", - пояснила астролог.

"Якщо ви не знаєте, яким чином транзитні світила будуть взаємодіяти з вашим гороскопом, то можете пригадати, які події були актуальні у вашому житті у зв’язку з затемненням Місяця, що відбулось 16 вересня 2016 року: воно було майже ідентичним до прийдешнього, тому, якщо ви за цей час не змінили кардинально ваше місце проживання, можуть активуватися ситуації по тих же сферах, що і минулого разу", - додала вона.

Також Соловйова розповіла, що на місячне затемнення дуже успішно можна позбавлятися від усього непотрібного: токсичного оточення, партнерів, набридлої роботи, боргів, шкідливих звичок тощо.

Починається період, коли можна отримати результати від процесів, які стартували з 10 до 25 березня 2024 року: ці ситуації можна буде ефективно корегувати або завершувати.

"А ще 18 вересня ми станемо свідками офіційного відкриття так званого "коридору затемнень". Однак, насправді, він вже розпочав свою дію за декілька днів до цього, що могло характеризуватися появою складних психологічних станів, загостренням проблем зі здоров’ям, невмотивованими емоційними сплесками, сварками та конфліктами", - розповіла астролог.

"Нагадаю, що в цей проміжок часу відбуваються неминучі, невідворотні та навіть доленосні події. Їх неможливо уникнути, головне - правильно на них реагувати, щоб сфера, в якій вони активувались, максимально гармонізувалася. Якщо все буде відпрацьовано коректно, то цей напрямок вийде на принципово новий виток свого розвитку", - зазначила вона.

Одночасно саме зараз можна трансформувати своє життя та успішно запланувати зміни завдяки силі думки, духовним практикам і позитивним настановам.

"Головне - усвідомити, якого негативу треба позбутися та що нове має прийти йому на зміну. Тому для будь-яких важливих матеріалістичних активностей "коридори затемнень" не дуже підходять, але вони допомагають планувати свою діяльність і змінювати якість дійсності в цілому", - пояснила Соловйова.

"Зачиниться цей кармічний період під час сонячного затемнення, яке відбудеться 2 жовтня 2024 року, але його вплив може відчуватися за 3 дні до його початку (приблизно з 15 вересня) і за 3 дні після його завершення, а інколи він може діяти упродовж місяців і навіть - років", - резюмувала вона.