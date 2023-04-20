За кордон виїхали самодостатні жінки, а не які звикли ховатися за спиною чоловіка, - демограф

Експерт назвала низку факторів, що в сукупності в перспективі здатні ще більше затьмарити демографічну картину в Україні.

Де возз'єднаються родини?

"Навіть якщо виїхало 2 мільйони. Припустимо, один мільйон із них - це переважно дорослі, більшою мірою жінки. І якщо війна триватиме довго, то я не знаю, де відбудеться возз'єднання родин: в Польщі чи в Україні. Я не знаю, хто куди поїде", - каже демограф.

Лібанова переконана, що сім'ї здебільшого возз'єднаються, а не розлучаться, при цьому велике питання - де саме це станеться, і скільки жінок заберуть своїх чоловіків до себе за кордон, коли вже буде скасовано режим воєнного стану, і відповідно для чоловіків знову буде повністю відкриті кордони.

Більшість тих, хто виїхав - молоді українки з дітьми

Також фахівець вказує, що про демографічну катастрофу сигналізує категорія біженців: йдеться про те, що "поїхали переважно молоді жінки віком до 40 років із дітьми".

"Той доволі інтенсивний процес демографічного старіння, який і так був притаманний Україні, зараз значно посилюється, бо виїздить молодь", - говорить Лібанова.

Вона додала, що в Україні, як наслідок, значно зростає навантаження на працездатне населення.

Самодостатні біженки з високою освітою

Крім того, звертає увагу демограф, 70% жінок, які виїхали з України, мають вищу освіту.

"Принаймні, у цей найстрашніший період весни 2022-го виїжджали переважно киянки та харків'янки, жінки з високим рівнем освіти", - розповіла вона.

Експерт додала, що з тими, хто виїхав, Україна втрачає освітній потенціал.

"Зауважу, за кордон не їхали жінки, які звикли ховатися за чиєюсь спиною – батька чи чоловіка. Їхали активні й самодостатні, які звикли покладатися на свої сили. І зараз ми їх втрачаємо", - каже Лібанова.

Демограф також звернула увагу, що такі втрати "пропорційні тривалості активних бойових дій", і в міру продовження війни все більше жінок та дітей адаптуватимуться за кордоном, працюватимуть і навчатимуться.