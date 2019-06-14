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"Копы" в доле? Сеть возмутил бизнес на жетонах в киевском метро

STYLERЖизнь    14.06.2019 - 18:14
"Копы" в доле? Сеть возмутил бизнес на жетонах в киевском метро
В Киевском метро продают жетоны с наценкой (коллаж: РБК-Украина)

В Киевском метро организовали перекупку жетонов

В киевском метрополитене обнаружили перекупщиков, который продавали людям в очереди жетоны с пятидесятипроцентной накруткой - по 12 грн за штуку. Инцидент произошел на метро Вокзальная. Об этом ссобщил пользователь Facebook Андрей Маркович в группе "Привет из Фастова".

Напомним, в среду, 12 июня, на входе в метро Вокзальная образовалась огромная очередь, которая тянулась чуть ли не до самого центрального входа в Киевский ж/д вокзал.

Пассажир киевского метро, рассказавший о подобном "бизнесе", также сообщил, что он подошел к полицейскому и пожаловался на перекупщиков. Но представитель правоохранительных органов никак не отреагировал и просто пошел прочь.

&quot;Копы&quot; в доле? Сеть возмутил бизнес на жетонах в киевском метро

В Киевском метро продают жетоны с наценкой (скрин: facebook.com)

Отметим, что подобные накладки связаны с реформой в Киевском метрополитене и постепенным выводом жетонов из оборота. Так, жетонами нельзя будет воспользоваться с 31 октября 2019 года. После этой даты оплатить разовую поездку можно будет с помощью бесконтактной карты на желтом турникете или приобрести карточку на 1 поездку.

Пользователи сети чрезвычайно возмущены нахальностью и безнаказанностью перекупщиков, которые пользуются безвыходной ситуацией, в которую попадают спешащие пассажиры.

&quot;Копы&quot; в доле? Сеть возмутил бизнес на жетонах в киевском метро

В Киевском метро продают жетоны с наценкой (скрин: facebook.com)

"Становись конкуренотом - продавай по 11 гривен!" - предложил один из пользователей.

"Снять надо было и выложить все с тем полицейским. Зашевелился бы быстро" - возмущен другой юзер.

&quot;Копы&quot; в доле? Сеть возмутил бизнес на жетонах в киевском метро

В Киевском метро продают жетоны с наценкой (скрин: facebook.com)

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киевском метро произошло кровавое ЧП.

А также сообщали о том, какие нововведения украинцам ждать уже этим летом.

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