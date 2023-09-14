"Копія Буданова". Зірка "Холостячки" зважився на кардинальну зміну іміджу (фото)

Учасник другого сезону реаліті "Холостячка", психолог Роман Свечкоренко, який нещодавно зіграв весілля з блогеркою Валерією Чернецькою, здивував публіку неочікуваною зміною іміджу.
Фото у новому образі з’явилися в Instagram Stories зірки.
Перед тим, як показати свою нову зачіску, блогер довго "підігрівав" публіку.
"Всім привіт! У мене нова зачіска, яку бачили декілька людей, одна з перших була Лєра", - написав Свечкоренко у своєму блозі.
Пізніше виявилося, що зачіску для учасника "Холостячки" обирав ведучий "Хто зверху" Богдан Шелудяк. Шанувальники були шоковані від результату…
Роман Свечкоренко показав нову зачіску (фото: instagram.com/svechkorenko)
Красунчик-психолог створив рубрику "питання-відповідь", в якій юзери поділилися враженнями від побаченого.
Так, дехто навіть порівняв зірку з Кирилом Будановим, на що Роман жартома відповів, що "вони брати".
Пізніше Свечкоренко пояснив, чому зрештою наважився на такі кардинальні зміни.
"Я зробив з себе людину, яка вміє співпереживати іншій людині, яка вміє слухати, любити, чути близьких людей, вміє жартувати, над собою в тому числі, та має непоганий характер, враховуючи, що він був не мед, але пропрацьовуючи проблеми з терапевтом та із самим собою, досяг певних результатів, але всіх звісно цікавить лише обгортка, тобто зачіска, а не яка людина всередині", - написав учасник "Холостячки".
Роман Свечкоренко показав нову зачіску (фото: instagram.com/svechkorenko)
Ось як ще відреагували на нову зачіску його друзі-блогери та фолловери:
Насправді ж психолог вирішив пожартувати над підписниками в Instagram, опублікувавши справжнє фото себе "нового". Так, Роман розпрощався зі свою шевелюрою і поголив голову.
"Розходимось, він здався. Так краще? Щоб ви розуміли, у мене ніколи в житті не було короткої зачіски під машинку, ніколи", - поділився Свечкоренко.
Роман Свечкоренко у новому іміджі (фото: instagram.com/svechkorenko)
Раніше ми писали про те, що зірка "Бригади" приїхав до Донецька і зганьбився промовою про окупантів.