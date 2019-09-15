Концерты не отменяю: беременная Наталка Карпа сообщила, уйдет ли в декрет

Певица Наталка Карпа, которая сейчас находится в положении, рассказала, как себя сейчас чувствует и, собирается ли уходить со сцены в ближайшее время. Об этом она сообщила в передаче "Светская жизнь" в разговоре с ведущей Катей Осадчей.

По словам артистки, сейчас она чувствует себя прекрасно и пока что не планирует отменять свои выступления. По ее словам, она отработает запланированные концерты, а потом уйдет в декретный отпуск.

"Я же не знала как все это будет, потому что это в первый раз и на самом деле я себя очень хорошо чувствую и я могу давать концерты, ребенок позволяет. Но в декрет я все же планирую идти, потому что я расставила себе определенную приоритетность и понимаю, что это для меня гораздо важнее. Я доработаю концерты, которые у нас уже запланированы, а потом уйду в декрет", - сообщила Наталка.

Фото: Наталка Карпа (instagram.com/natalkakarpa)

По словам исполнительницы, будущий пол ребенка они с мужем пока не знают, очень трудно определить на УЗИ, так как ребенок принимает изворотливые положения и сейчас этого не видно.

"Пол по сегодняшний день мы не знаем. У нас уже было третье и четвертое УЗИ на котором мы бы уже должны были знать пол, но наша история такая, что малыш складывает ногу на ногу, ручки забрасывает", - сообщила Карпа.

Также Наталка поделилась, что они с мужем решили, если родится девочка - она даст ей имя, если мальчик - имя выберет муж.

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