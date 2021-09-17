Концерт Вакарчука во Львове пройдет со строгими ограничениями: что известно

С учетом роста заболеваемости и распоряжения мэра Львова, для желающих посетить концерт "Океана Ельзи" во Львове будут действовать такие правила:

Проход на концерт будет разрешен вакцинированным – ранее или тем, кто пройдет вакцинацию на месте перед концертом в мобильном пункте. Или же те, кто сдаст тест на коронавирус.

Доступ на площадь будут иметь:

Те, у кого есть сертификат о вакцинации от COVID-19 (электронный в приложении "Дия" или бумажный от семейного врача)

Негативный тест на COVID-19, сделанный за 72 часа до мероприятия

Экспресс-тест на антиген коронавируса SARS-COV-2

ПЦР-тест

Справка о получении первой дозы вакцины от COVID-19. (ВНИМАНИЕ! Если вы еще не вакцинированы, то можете сделать первую дозу прививки до вечера субботы).

Обязательно с собой должна быть защитная маска

"Приходите, пожалуйста, заранее, чтобы с учетом контроля безопасности комфортно пройти на площадь. С 18:00 уже будут работать контрольно-пропускные пункты, которые находятся на прилежащих улицах. Начало концерта в 20:00", - сказано в сообщении.

В комментариях добавлено, что дети и подростки могут посетить концерт вместе с родителями. От них документ о вакцинации требовать не могут, так как в Украине массовой вакцинации детей не проводят.