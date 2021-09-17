Концерт Вакарчука во Львове пройдет со строгими ограничениями: что известно

Концерт "Океана Ельзи" во Львове 18 сентября проведут со строгими карантинными ограничениями. Мероприятие посвящено 360-летию Львовского национального университета имени Ивана Франка и пройдет под открытым небом – на площади возле главного входа в университет.
Какие будут строгие карантинные правила на концерте, сообщили на странице "Океана Ельзи" в Facebook.
С учетом роста заболеваемости и распоряжения мэра Львова, для желающих посетить концерт "Океана Ельзи" во Львове будут действовать такие правила:
Проход на концерт будет разрешен вакцинированным – ранее или тем, кто пройдет вакцинацию на месте перед концертом в мобильном пункте. Или же те, кто сдаст тест на коронавирус.
"Приходите, пожалуйста, заранее, чтобы с учетом контроля безопасности комфортно пройти на площадь. С 18:00 уже будут работать контрольно-пропускные пункты, которые находятся на прилежащих улицах. Начало концерта в 20:00", - сказано в сообщении.
В комментариях добавлено, что дети и подростки могут посетить концерт вместе с родителями. От них документ о вакцинации требовать не могут, так как в Украине массовой вакцинации детей не проводят.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве могут на карантин закрыть все школы.
А также рассказывали о том, что Ляшко сделал важное обращение к противникам вакцинации.