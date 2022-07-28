Я до конца не осознал, что ее уже нет: Бадоев рассказал детали о смерти матери

Алан Бадоев рассказал о своих родителях, которые в 2013 году переехали из Горловки поближе к Киеву. 20 мая 2022 года украинский режиссер потерял маму.

Об том, как удается справляться с потерей матери Бадоев рассказал в интервью для " КП в Украине ".

С 2014 года война раскидала родных Алана Бадоева по всей Украине. Кто-то перебрался жить в Россию - в Горловке смотрели больше российских каналов и ориентировались на Москву. А часть выбрала Украину. Родители режиссера еще в 2013 году переехали жить ближе к Киеву.

"Отец живет недалеко от Киева. Я всегда скучаю по нему, даже если мы не видимся всего неделю. Ведь он моя последняя стена, единственный человек, рядом с которым я все еще чувствую себя ребенком", - подчеркнул Бадоев.

Фото: родители Алана Бадоева (instagram.com/alanbadoev)

А 20 мая 2022 года Алан Бадоев потерял самого близкого человека - свою маму. Ему удалось побыть с ней рядом в ее последние дни.

"Мне удалось побыть с мамой в ее последние дни. Для меня это очень тяжелый опыт. Наверное, я еще й не осознал до конца, что ее нет. Не могу понять, как люди стареют. Сильно запомнил ее руки. Даже в конце пути они остались самыми нежными, таких больше нет ни у одной из женщин, которых я знаю", - рассказал режиссер.

Фото: Алан Бадоев с матерью (instagram.com/alanbadoev)

Он добавил, что старается не впадать в отчаяние и не растворяться в боли, злости и обидах.

"Я никогда не поддерживаю обиды и гнев как следствие. В этом нет силы. Обида разрушает изнутри. Очень важно жить не для мести, а для жизни. В моменты отчаяния, а такие случаются со мной с определенной периодичностью, я вспоминаю, что нужен своим друзьям, своим детям, а теперь у меня появилось важное задание - фильм "Долгие сутки", - объяснил Бадоев.

Он признался, что после просмотра видеоисторий об украинцах, которые проходят через многое и при этом остаются людьми, он плачет и смеется. Это делает его сильнее и вдохновляет.

Фото: Дочь Алана Бадоева - Лолита (instagram.com/alanbadoev)