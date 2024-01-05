Консерви з черствим хлібом та "запрещьонка". Журналіст - про життя Зеленського у бункері на початку війни

Вони спостерігають

Близько полудня 24 лютого охорона Володимира Зеленського одержала попередження про повітряний удар, і Зеленський попрямував у бункер - об'єкт часів холодної війни, схожий на гігантський тунель метро, переобладнаний у стилі офісної будівлі.

"Зеленський згадує, як надихав себе. "Вони спостерігають", - сказав він собі. "Ти символ. Вам треба діяти так, як має діяти глава держави"

Ночі були найважчими для Зеленського. Його ліжко було ледве досить широким, щоб крутитися. Гудіння його телефону рідко припинялося. "У ті перші дні я всіх розбудив", - сказав він. "Я не мав права спати, поки не дізнався, які удари та куди припали". Потім о 4.50 ранку Зеленський запросить оновлену інформацію.

На цьому ранньому етапі ніхто не піддався розпачу. Але зрештою всі вони розбилися. Їсти було особливо нічого. На зборах роздавали солодощі, а на спільній кухні стояли м'ясні консерви з черствим хлібом. Один співробітник розповів мені, що кілька днів жив на шоколаді.

Через постійне знаходження в бункері обличчя Зеленського стало жовтуватим. Він скаржився на нестачу сонячного світла та свіжого повітря.

Деякі його співробітники занепокоїлися. Його помічниця згадує, що він нагадував ходячий труп. "Жива людина не може так виглядати", - сказала вона. Одного ранку президент пробурмотів "доброго ранку". – Я навіть не могла відповісти. Я ніколи не бачила людину в такому стані”.

Зберігали запас алкоголю та поставили пінг-понг

Згодом життя в бункері стало більш керованим. Першу відеоконференцію перенесено на 7 ранку, йому достатньо часу, щоб поснідати - незмінно яєчнею. Персоналу було надано гаряче харчування; хот-доги, картопляні кнедліки, гуляш.

Зеленський та його команда зберігали запас алкоголю навіть після того, як уряд заборонив його продаж, і час від часу він наливав вино помічникам, які приєднувалися до нього за їжею.

Були також гантелі та жим лежачи, які Зеленський взяв за звичку використовувати, часто ночами. Згодом поставили стіл для пінг-понгу. Мало хто міг його перемогти.

Фото: Максим Дондюк

Час від часу він запрошував співробітників переглянути фільм, найчастіше новий голлівудський реліз. Зеленський більше не міг перетравлювати радянські комедії. "Вони мене обурюють", - сказав він. Замість радості та ностальгії, які вони колись викликали, він тепер відчував порожнечу".

Син почав давати поради щодо озброєння

"Тим часом дружина та двоє дітей Зеленського продовжували ховатися. Олена сумувала за чоловіком, але хотіла захистити дітей від війни, особливо коли побачила задумливе захоплення нею їхнього сина Кирила. Танці та гра на фортепіано його більше не цікавили; він хотів займатися стріляниною та бойовими мистецтвами .

Під час дзвінків він почав давати батькові військові поради, пропонуючи системи озброєння, які має придбати Україна. "Він усе це вивчає... Він розмовляє з охоронцями", - сказав мені Зеленський із явною гордістю. Але Олена хотіла, щоби хлопчику повернулося дитинство".