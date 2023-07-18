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Консервація з морською та йодованою сіллю: варто використовувати чи ні

Чи можна для консервування брати морську чи йодовану сіль (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Довгий час вважалося, що морська йодована сіль не годиться для засолювання чи консервування продуктів. Наші мами та бабусі рекомендували використовувати лише звичайнісіньку кухонну - кам'яну. Але виявилося, що жодних заборон насправді не існує.

Чи можна консервувати та солити овочі з морською та йодованою сіллю і чому довгі роки це не рекомендувалося – читайте у матеріалі Styler нижче.

Користь морської солі

У такій спеції міститься багато важливих мікроелементів, які необхідні людському організму – натрій, хлор, фосфор, калій, магній, цинк, селен, йод.

Така сіль має важливу перевагу - вона не утримує воду в організмі, а виводить її. Тому ризик виникнення набряків після вживання консервації через застій рідини – мінімальний.

Крім іншого, у такої солі в рази менше шкідливого нерозчинного осаду, що дозволяє збільшити термін придатності консервації.

Чому таку сіль не використовували для консервації

Понад 30 років тому звичайну сіль збагачували йодидом калію та отримували корисніший продукт, який справді міг вплинути не лише на смак овочів у банках, але навіть на колір.

Йодид калію при зберіганні швидко випаровувався, тому смак овочів міг змінитися. Ще вони ставали м'якими, втрачали форму, гірчили, і така консервація довго не стояла.

А ще одна речовина – тіосульфат натрію, яка тривалий час була у складі солі, додавала небезпеки.

Але зараз йодованої солі із цими добавками у продажу немає. Йодид калію замінили йодатом, а від тіосульфату просто відмовилися.

Тому йодована сіль не тільки корисна для організму людини, а ще й абсолютно безпечна для будь-якої консервації - вона не вплине на колір, смак та термін зберігання. Тим більше, що експерти рекомендують саме йодовану сіль використовувати для приготування будь-яких страв.

До речі, раніше ми писали про те, що медики спростували головні міфи морської солі.

А ще розповідали, від яких спецій при консервуванні варто відмовитися.

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