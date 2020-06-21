Конец месяца будет радостным не для всех: гороскоп для всех знаков Зодиака с 22 по 28 июня

Гороскоп для всех знаков Зодиака с 22 по 28 июня (Коллаж РБК-Украина)

Астрологи рассказали, кому ближайшая неделя принесет неприятности, а кому романтику и успех

Конец июня станет сложным и напряженным периодом и некоторых представителей зодиакального созвездия могут ожидать неприятные моменты.

Астрологи рассказали, что ждет все знаки Зодиака в ближайшую неделю, с 22 по 28 июня, и предупредили, кому стоит быть аккуратнее. Об этом пишет издание SlovoFraza.

Овен

Неделя начнется с мелких неурядиц и проблем, которые будут выбивать из колеи. Не стоит зацикливаться на неприятностях и реагировать на провокаторов. Постарайтесь оставаться спокойными в любой ситуации. Выходные стоит посвятить легкому шоппингу или смене обстановке.

Телец

Последняя неделя июня станет накоплением негатива, от которого стоит сразу избавляться. Звезды будут особенно деструктивны 24 и 25 июня, нужно пережить эту бурю, после нее наступит период спокойствия. На выходных стоит провести время с близкими людьми, убрать в доме. Все поездки и прогулки в ближайшую неделю стоит отменить. Исключение – возможность выбраться на свежий воздух, подальше от цивилизации.

Близнецы

У Близнецов наступит благоприятный период для романтических приключений. Астрологи советуют мыслить позитивно, чтобы привлечь удачу в этой сфере, а также во всех остальных. Неделя станет особенно удачной для финансовых операций, прорыва в работе и творчестве, а также для новых начинаний. В любовной сфере стоит использовать нестандартный подход, однако рисковать в ближайшие дни не стоит.

Рак

На первое место в ближайшую неделю выйдут сфера денег и работа. Удачное время для важных сделок и покупки дорогих товаров. В любовных делах стоит умерить пыл, чтобы не отвлекаться от работы и важных дел. Также ближайшая неделя будет идеальной для отпуска или смены обстановки, можно заняться поиском новой работы и сходить на собеседование.

Лев

Неделя станет нейтральной, так как звезды и планеты мешать планам не будут, но и помогать тоже не станут. Чтобы достичь успеха, Львам нужно настроиться на позитив, принимать решения быстро и не терять самообладание в любой ситуации. Важно помнить, что мир не всегда добр и любое событие может в считанные секунды превратиться из позитивного в негативное. Львам нужно быть аккуратнее и внимательнее в пятницу и субботу, а на выходных посвятить время уборке дома.

Дева

Неделя будет сложной, возможны ситуации, из которых выйти победителем будет непросто. С 22 по 28 июня можно и нужно просить о помощи и поддержке, если она нужна. Самыми удачными днями станут понедельник, четверг и пятница. Во вторник и среду стоит быть осмотрительнее, чтобы не нажить себе проблем и врагов. На выходных стоит отдохнуть с родными, детьми, родителями или друзьями.

Весы

В ближайшие дни Весам нужно сбалансировать свои дела и задачи, чтобы высвободить время для отдыха, так как может наступить физическое и энергетическое истощение. Вторая половина недели добавит позитива в жизнь, хотя вся неделя станет испытанием на прочность.

Скорпион

Астрологи рекомендуют на этой неделе поменьше общаться с людьми, делиться с ними своими планами или обсуждать финансовые вопросы. В любовной сфере наступит период оттепели, а все конфликты уйдут в прошлое. Очень полезным будет анализ сделанного и разговоры с близкими о своих проблемах, обидах и сомнениях. Если вы причинили кому-то боль, найдите в себе силы попросить прощение.

Стрелец

Начало недели будет удачным для домашних дел и повышения своей активности. Чтобы привлечь положительную энергетику, стоит навести дома порядок по фэн-шую. В любовной сфере Стрельцам будет особенно везти и звезды укажут им путь ко второй половинке или подскажут, как укрепить те отношения, которые уже есть. В ближайшие дни возможно много романтики, яркие знакомства, флирт.

Козерог

На этой недели Козерогам придется полагаться исключительно на себя и не расстраиваться, если договоренности будут сорваны. Успех и деньги, так же как и любовь, любят тишину. Не стоит делиться своими планами с теми, кому не доверяете полностью. Не используйте посредников в эти дни в любовной сфере, занимайтесь поисками и решением конфликтов самостоятельно.

Водолей

Водолеев ожидает не самый легкий период и не стоит надеяться на помощь окружающих. Внимательно проверяйте тех, с кем контактируете, так как можете обнаружить хитрых и меркантильных людей рядом с собой. На выходных ожидается прилив энергии, которую стоит пустить на творчество, работу на дому или уборку в комнатах и шкафах.

Рыбы

Будьте аккуратнее с деньгами в ближайшую неделю, проверяйте сдачу в магазинах, внимательно проверяйте денежные переводы и банковские документы. Постарайтесь не давать взаймы, даже близким людям. В работе и любви ситуация будет стабильной, и звезды дадут возможность успеть в ближайшее время на всех фронтах. Удачный период для знакомства, флирта или совместных дел с близким человеком.

Напомним, ранее мы писали о том, что лето перевернет жизнь этих знаков Зодиака с ног на голову.

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Автор: Styler