Кондратюк розповів, чи можна впускати в Україну "хороших росіян"

Попри гарячу фазу війни РФ проти України у нашому суспільстві іноді досі ведуться суперечки, чи потрібно впускати "хороших росіян" до нас. З приводу цього аргументовано висловився музичний продюсер і телеведучий Ігор Кондратюк.

Чи варто впускати в Україну "хороших росіян"

"Думаю, що цього категорично не можна робити. Розбавлення українців краплями хороших росіян (чи просто поганих, які заїхали тут і живуть), воно призводить до зникнення української нації і державності. А ми цього після війни вже не допустимо ніяк. Я не знаю, хто має заїхати сюди, щоб я був "за", - говорить продюсер.

За словами Кондратюка, навіть ті артисти, які виїхали з Росії після початку повномасштабного вторгнення, насправді не є "за Україну".

"Багато російських більш-менш прогресивних музикантів, акторів виїхали з Росії. Пугачова, Галкін, Шендерович, Oxxxymiron - вони типу вони "за Україну". Хоча, я вважаю, що вони за демократичну Росію... Тому відмова у нас від всього російського, як це банальна гігієна, як туалетний папір... Російське вбиває. Я проти російської культури на наших теренах. Як мінімум під час війни і аж до налагодження нормальних відносин вже з іншою Росією. Не з цією, яка прагне знищити Україну", - додає Кондратюк.

Чи може бути "білий" список російських виконавців

"Станом на ведення гарячої війни і до закінчення виплати Росією репарацій, до визнання РФ міжнародним трибуналом злочинцем, покарання всієї верхівки - весь "білий" список - це той, яким можна підтертися. Так, як Росія підтерлася всіма міжнародними договорами", - говорить продюсер.

Також Кондратюк зауважує, що не варто серед росіян шукати "хороших", адже за майже 11 місяців великої війни люди в РФ не вийшли на протести.

"На початку війни Оля Полякова шукала бодай одного росіянина, який проти війни. У цьому нема ніякого сенсу... Тому, що одна людина там погоди не робить. Там мільйон погоди не робить. Але навіть той мільйон не вийшов проти війни. Вони бояться, що пропаде світло, стане менше "холодильника", втратять роботу. Воліють пересидіти і перечекати, поки хтось прийде і зробить так, як все має бути. Вони мовчазні співучасники-вбивці. Колись була така фраза Олександра Галича "промолчи - попадешь в палачи". Це про них", - каже продюсер.