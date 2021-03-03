Кондратюк разнес Добрынина за участие в российском "Холостяке": "талантливый и бесчестный"

"Молодой, талантливый и бесчестный - это же лучше, чем просто молодой и талантливый, - подумал он... своей задни*ей", - отметил продюсер.
Никита Добрынин с российским "холостяком" Тимати (фото: instagram.com/holostyak.tnt.official)
Пользователи сети также прокомментировали решение украинца, который был главным героем "Холостяк 9", выбрал Дашу Квиткову, женился на ней и теперь пара ждет ребенка.
А ты думал в "Холостяке" снимаются интеллектуалы? Здесь своих хватает, которым деньги не пахнут;
Реально, чего не хватало? Хлеба и зрелищ??! Что же их так тянет в лоно врагов. Кто с ними водится, пусть там и остается. Давайте его там оставим, а? Жаль только, что оставаться чего-то не хотят - гастролируют;
Такое впечатление, что в России больше нет ведущих, но они специально так делают, а те, кому деньги не пахнут и рады;
Наверное, больше нигде деньги не может в Украине заработать, отправился в Россию. Ну что сказать, флаг ему в руки трехцветный;
Несмотря на то, что в Украине за все это время он ничего лучшего и не вел, то для него это действительно карьерный успех. В то же время, понятно и то, что о его ценности в парадигме идентификации себя украинцем на седьмом году войны говорить нам не приходится. Как говорить о том, чего нет?!
Всю жизнь Игорь ассоциировал вас как человека с шоубизнеса. Потом увидел ваше интервью и открыл вашу страницу. Рад, что вам не безразлично и у вас замечательное мышление.
Напомним, Игорь Кондратюк заболел коронавирусом. Программа "Кондратюк в понедельник" пока выходить не будет.
Ранее Кондратюк резко высказался о сделках "Квартала 95" и "Дизель Шоу" с росТВ.