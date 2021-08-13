Кондратюк "разнес" тезу о культуре вне политики: "купите себе немного мозгов, ей-богу!"
Игорь Кондратюк резко раскритиковал украинцев, которые лояльны или поддерживают страну-агрессора Россию, в то время как продолжается война на Донбассе и оккупирован Крым. Известный ведущий и шоумен убежден, что властям следует принять закон о коллаборации, который значительно бы усложнил жизнь "пятой колонне" и был бы важным для ориентации общества.
Об этом Кондратюк сказал в интервью "Украинской правде".
При этом, по его мнению, такие наказания и санкции следовало бы применять не решением Совета национальной безопасности и обороны, а именно на законодательном уровне.
"Если бы был закон о коллаборации, то решение СНБО, на мой взгляд, были бы более легитимными и очевидными. А так иногда кажется, что СНБО занимается не своим делом", - считает он.
По мнению Кондратюка, только закон должен дать толкование о том, кто является коллаборантом.
"Это украинцы, которые продолжают ездить в оккупированный Крым, или это люди, которые ратуют за дружбу с агрессором? Или это люди типа тех, которые устанавливают памятники там где-то в Харьковской области и безмозглые украинцы, которые на российских каналах гонят на Украину?" - говорит ведущий.
Шоумен полагает, что закон о коллаборации всех их "должен умножать на ноль как граждан Украины".
"Но почему-то это делает СНБО, а не закон", - удивляется Кондратюк.
Продюсер также высказался о выступлениях российских артистов в Украине и подчеркнул, что во время войны "культуры вне политики" быть не может.
"Хотите слушать Басту? То зайдите в интернет, там его достаточно и слушайте. Но физическое лицо Баста имеет отношения к политике. Каждый имеет отношение к политике, кто имеет русский паспорт и не заявил о поддержке территориальной целостности Украины. Каждый, кто голосует за Путина, имеет отношение к российской агрессии", - говорит Кондратюк.
Он напомнил, что после аннексии украинского полуострова некоторые российские деятели культуры подписали письмо в поддержку действий президента РФ Владимира Путина.
"Не крестьяне и не трактористы, не работники "Уралмаш". А деятели культуры. Поэтому тот, кто говорит, что музыка вне политики, ну блин - купите себе немного мозгов, ей-Богу!" - отметил Кондратюк.
Напомним, недавно Игорь Кондратюк жестко раскритиковал ведущего и продюсера из-за Ани Лорак, а также представил свою "расшифровку" репертуара скандальной певицы.
Также мы писали о том, что перед этим Игорь Кондратюк "разнес" украинских звезд, поющих для России.