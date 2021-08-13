Кондратюк "разнес" тезу о культуре вне политики: "купите себе немного мозгов, ей-богу!"

Игорь Кондратюк резко раскритиковал украинцев, которые лояльны или поддерживают страну-агрессора Россию, в то время как продолжается война на Донбассе и оккупирован Крым. Известный ведущий и шоумен убежден, что властям следует принять закон о коллаборации, который значительно бы усложнил жизнь "пятой колонне" и был бы важным для ориентации общества.

Об этом Кондратюк сказал в интервью " Украинской правде ".

При этом, по его мнению, такие наказания и санкции следовало бы применять не решением Совета национальной безопасности и обороны, а именно на законодательном уровне.

"Если бы был закон о коллаборации, то решение СНБО, на мой взгляд, были бы более легитимными и очевидными. А так иногда кажется, что СНБО занимается не своим делом", - считает он.

По мнению Кондратюка, только закон должен дать толкование о том, кто является коллаборантом.

"Это украинцы, которые продолжают ездить в оккупированный Крым, или это люди, которые ратуют за дружбу с агрессором? Или это люди типа тех, которые устанавливают памятники там где-то в Харьковской области и безмозглые украинцы, которые на российских каналах гонят на Украину?" - говорит ведущий.

Шоумен полагает, что закон о коллаборации всех их "должен умножать на ноль как граждан Украины".

"Но почему-то это делает СНБО, а не закон", - удивляется Кондратюк.

Продюсер также высказался о выступлениях российских артистов в Украине и подчеркнул, что во время войны "культуры вне политики" быть не может.

"Хотите слушать Басту? То зайдите в интернет, там его достаточно и слушайте. Но физическое лицо Баста имеет отношения к политике. Каждый имеет отношение к политике, кто имеет русский паспорт и не заявил о поддержке территориальной целостности Украины. Каждый, кто голосует за Путина, имеет отношение к российской агрессии", - говорит Кондратюк.

Он напомнил, что после аннексии украинского полуострова некоторые российские деятели культуры подписали письмо в поддержку действий президента РФ Владимира Путина.

"Не крестьяне и не трактористы, не работники "Уралмаш". А деятели культуры. Поэтому тот, кто говорит, что музыка вне политики, ну блин - купите себе немного мозгов, ей-Богу!" - отметил Кондратюк.