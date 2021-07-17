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Игорь Кондратюк жестко "разнес" ведущего и продюсера из-за Ани Лорак

Новина українською →
Суббота 17 июля 2021 16:32
Игорь Кондратюк жестко "разнес" ведущего и продюсера из-за Ани Лорак Фото: Игорь Кондратюк высказался об Ани Лорак и поругался с ведущим (facebook.com.kondratjukigor)
Автор: Владимир Костырин

Игорь Кондратюк резко отреагировал на концерты Ани Лорак в Одессе, которые скандальная певица, променявшая Украину на Россию, собралась провести в августе. Известный ведущий и шоумен опубликовал пост с "расшифровкой" репертуара исполнительницы. А затем "разнес" продюсера Алексея Дивеева-Церковного, выступившего в поддержку артистки.

Беседа оппонентов 17 июля опубликована на Facebook-странице Кондратюка.

Известный своей активной гражданской позицией и критикой украинских артистов, гастролирующих в стране-агрессоре во время необъявленной войны, Кондратюк не мог не прокомментировать запланированные шоу Лорак. Сделал это ведущий оригинальным способом, "переименовав" ее песни под те или иные тезы и характеристики.

"Объявлен плейлист августовского выступления Каролины Куек (Ани Лорак) в Одессе:

  1. Звенит пустая голова
  2. Деньги - мой бог
  3. Без мозгов
  4. У вас здесь тоже любят вату
  5. Зачем мне совесть, я - певица
  6. Я с русским даже в баню
  7. Кто платит, тот и люб
  8. Володям - всегда!
  9. Мне 42, но думать - нечем
  10. А чем вы лучше, раз вы здесь?"

Большинство пользователей сети в комментариях восприняли вольную интерпретацию на ура, и начали развивать тему. Однако бывший модель и телеведущий, продюсер Дивеев-Церковный подключился к общению и поделился иными взглядами. Крестник одиозного харьковского политика Михаила Добкина принялся "наезжать" на Кондратюка, расхваливать развалившийся СССР, и вообще упрекнул критиков Лорак в якобы зависти.

"Каролина, как и мы с тобой, родилась в другом государстве. Большом и дружном. Не знаю, Игорь, какие у тебя психотравмы связаны с детством, но у меня счастливые воспоминания о той стране, в которой я рос, где учился, и где сформировался как личность. Сейчас я - гражданин Украины. И Каролина была и остается украинкой. Имеет полное право выступать там, где ее знают и любят. И аншлаги она собирает как в Москве, так и в Киеве и Одессе. Просто не завидуйте, а слушайте и наслаждайтесь! Ниже комментарии интеллигентной и культурной нации", - написал Дивеев-Церковный.

На что получил достойный ответ от Кондратюка, который также указал на "ватность" оппонента.

"У тебя большая психотравма, Алексей. Ты считаешь допустимым контактировать с агрессором и убийцей - РФ. Для тебя на бис - песня №4. Гитлер тоже собирал аншлаги, ты в курсе?" - высказался он.

Игорь Кондратюк жестко &quot;разнес&quot; ведущего и продюсера из-за Ани Лорак

Фото: скрин комментариев facebook.com/igor.kondratiuk.5

В дискуссию также подключился концертный директор Лорак Артем Саранча, который принялся полемизировать о начале военных действий, и оправдывать российскую интервенцию в Украину. Ответив и на такие выпады, Кондратюк поставил жирную точку в общении, и отправил продюсера Каролины в "бан".

Игорь Кондратюк жестко &quot;разнес&quot; ведущего и продюсера из-за Ани Лорак

Фото: скрин комментариев facebook.com/igor.kondratiuk.5

Добавим также, что кроме доводов Кондратюка, Дивеев-Церковный получил массу возмущенных комментов от других пользователей сети, участников обсуждений.

Игорь Кондратюк жестко &quot;разнес&quot; ведущего и продюсера из-за Ани Лорак

Фото: скрин комментариев facebook.com/igor.kondratiuk.5

Напомним, недавно Ани Лорак внезапно засветилась в Киеве, и заявила о подготовке к турборежиму, и рассказала о неких сюрпризах, которые она готовит.

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