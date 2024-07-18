Кондиціонер для волосся чи маска? Перукар пояснила, в чому між ними різниця та що обирати

Кондиціонери, маски, шампуні, бальзами - всі ці засоби для волосся обіцяють вам отримати гарну шевелюру, як у рекламі. А яка між ними різниця чи взагалі ніякої?
На це питання в ексклюзивному коментарі РБК-Україна перукар з 20-річним досвідом та стиліст по волоссю Руслана Бєла.
Експерт розказала, що склад у масках та кондиціонерах практично однаковий.
"Якщо ви прочитаєте інгредієнти і порівняєте склад кондиціонеру, бальзаму чи маски в межах однієї лінійки - ймовірно, ви здивуєтеся - він буде практично тотожний і буде відрізнятися максимум 2-3 компонентами, які впливають на густину", - розказала перукар.
"Простіше кажучи, кондиціонер, бальзам і маска відрізняються лише густиною - в масці більше загущуючих компонентів", - додала стиліст по волоссю.
Тому, відповідь на питання чи потрібна вам вся така “лінійка продуктів” одна -
а навіщо вам три практично однакових баночки, запевняє Руслана.
Вона повідомила, що за рахунок густини дія ну трішечки відрізнятиметься - насиченіший, щільніший продукт (зазвичай це маска) буде активніше працювати, а менш щільний, легкий продукт (зазвичай це бальзам) - діятиме трішки легше.
"Виробникам і продавцям точно треба, щоб люди купили більше. Чи принесе це додаткову користь волоссю - ну ні", - зазначила експерт.
Як обирати засіб для волосся (фото: freepik.com)
Залежно від густини вашого волосся і щільності полотна можна підібрати вам продукт, який краще підходитиме саме вам.
"Але річ у тому, що базові правила миття голови практично однакові для нас всіх, принаймні для тих, у кого волосся середньої довжини і довге", - розказала спеціаліст по волоссю.
Що саме обов'язково треба зробити?
Тобто вам потрібні всього три засоби - шампунь, кондиціонер, незмивний засіб.
Нагадаємо, що раніше перукар розповіла, що треба робити при випадінні волосся.
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