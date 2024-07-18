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Кондиціонер для волосся чи маска? Перукар пояснила, в чому між ними різниця та що обирати

Фото: В чому різниця між кондиціонером та маскою для волосся (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Кондиціонери, маски, шампуні, бальзами - всі ці засоби для волосся обіцяють вам отримати гарну шевелюру, як у рекламі. А яка між ними різниця чи взагалі ніякої?

На це питання в ексклюзивному коментарі РБК-Україна перукар з 20-річним досвідом та стиліст по волоссю Руслана Бєла.

В чому різниця між кондиціонером та маскою для волосся?

Експерт розказала, що склад у масках та кондиціонерах практично однаковий.

"Якщо ви прочитаєте інгредієнти і порівняєте склад кондиціонеру, бальзаму чи маски в межах однієї лінійки - ймовірно, ви здивуєтеся - він буде практично тотожний і буде відрізнятися максимум 2-3 компонентами, які впливають на густину", - розказала перукар.

"Простіше кажучи, кондиціонер, бальзам і маска відрізняються лише густиною - в масці більше загущуючих компонентів", - додала стиліст по волоссю.

Тому, відповідь на питання чи потрібна вам вся така “лінійка продуктів” одна - 
а навіщо вам три практично однакових баночки, запевняє Руслана.

Вона повідомила, що за рахунок густини дія ну трішечки відрізнятиметься - насиченіший, щільніший продукт (зазвичай це маска)  буде активніше працювати, а менш щільний, легкий продукт (зазвичай це бальзам) - діятиме трішки легше.

"Виробникам і продавцям точно треба, щоб люди купили більше. Чи принесе це додаткову користь волоссю - ну ні", - зазначила експерт.

Як обирати засіб для волосся (фото: freepik.com)

Що ж обрати, якщо вищезгадані продукти практично однакові?

Залежно від густини вашого волосся і щільності полотна можна підібрати вам продукт, який краще підходитиме саме вам.

"Але річ у тому, що базові правила миття голови практично однакові для нас всіх, принаймні для тих, у кого волосся середньої довжини і довге", - розказала спеціаліст по волоссю.

Що саме обов'язково треба зробити?

  • вимити шкірний секрет вдало підібраним шампунем. Бажано двічі, гарно масажуючи всю шкіру голови
  • промити ретельно, щоб на волоссі не лишався шампунь
  •  промокнути волосся рушником чи спеціальним вологовбираючим текстилем
  • нанести кондиціонер на полотно волосся, уникаючи шкіри голови і вчесати засіб по всій довжині і густині
  • гарно вимити волосся, знову промокнути полотно
  • висушити і укласти волосся за допомогою фену, використовуючи незмивний засіб, підібраний по типу волосся (загальна назва "термозахист")

Тобто вам потрібні всього три засоби - шампунь, кондиціонер, незмивний засіб. 
 

Нагадаємо, що раніше перукар розповіла, що треба робити при випадінні волосся.

Читайте також, 5 причин, чому під час миття голови сильно випадає волосся.

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