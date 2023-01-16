У якому вигляді картопля шкідлива та чи варто від неї відмовлятись під час схуднення
Часто люди відмовляються від вживання картоплі, оскільки вважають, що вона завдає лише шкоди організму. Однак, це не так, і шкідлива вона лише тоді, якщо не правильно її приготувати.
Про це повідомила нутриціолог Богдана Волошинович в Instagram.
У кому вигляді картопля шкідлива
За словами фахівця, картопля може ускладнювати процес для тих, хто намагається скинути зайву вагу.
Картопля шкідлива лише тоді, якщо вживати:
- картоплю фрі;
- піджарену картопельку у сковорідці із цибулею;
- картопляні чіпси.
Однак, картопля не завдасть ніякої шкоди організму, якщо їсти:
- відварену картоплю;
- картопляне пюре (для зменшення калорійності можна замішувати на відварі з картоплі без масла і молока);
- запечену в духовці зі спеціями чи овочами.
Користь картоплі
Також картопля є джерелом резистентного пробіотичного крохмалю, який надає відчуття ситості протягом довгого періоду часу. А якщо її багаторазово розігрівати, то цей ефект тільки посилюється.
Крім того, картопля багата на:
- амінокислоти;
- на калій, фосфор, кальцій, залізо;
- вітаміни (К, В6, С, В2).
Експерт зазначила, що дані переваги не виключають той факт, що картопля містить найбільше вуглеводів та має високий глікемічний індекс.
"Але я не закликаю їсти її кожного дня, а зберегти у своєму раціоні один чи два рази на тиждень", - додала нутриціолог.
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