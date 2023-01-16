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У якому вигляді картопля шкідлива та чи варто від неї відмовлятись під час схуднення

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Понеділок 16 січня 2023 18:45
У якому вигляді картопля шкідлива та чи варто від неї відмовлятись під час схуднення У якому вигляді картопля шкідлива (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Часто люди відмовляються від вживання картоплі, оскільки вважають, що вона завдає лише шкоди організму. Однак, це не так, і шкідлива вона лише тоді, якщо не правильно її приготувати.

Про це повідомила нутриціолог Богдана Волошинович в Instagram.

У кому вигляді картопля шкідлива

За словами фахівця, картопля може ускладнювати процес для тих, хто намагається скинути зайву вагу.

Картопля шкідлива лише тоді, якщо вживати:

  • картоплю фрі;
  • піджарену картопельку у сковорідці із цибулею;
  • картопляні чіпси.

Однак, картопля не завдасть ніякої шкоди організму, якщо їсти:

  • відварену картоплю;
  • картопляне пюре (для зменшення калорійності можна замішувати на відварі з картоплі без масла і молока);
  • запечену в духовці зі спеціями чи овочами.

Користь картоплі

Також картопля є джерелом резистентного пробіотичного крохмалю, який надає відчуття ситості протягом довгого періоду часу. А якщо її багаторазово розігрівати, то цей ефект тільки посилюється.

Крім того, картопля багата на:

  • амінокислоти;
  • на калій, фосфор, кальцій, залізо;
  • вітаміни (К, В6, С, В2).

Експерт зазначила, що дані переваги не виключають той факт, що картопля містить найбільше вуглеводів та має високий глікемічний індекс.

"Але я не закликаю їсти її кожного дня, а зберегти у своєму раціоні один чи два рази на тиждень", - додала нутриціолог.

Раніше ми повідомляли, чи можна їсти пророслу картоплю та як вона впливає на організм.

Також ми писали, як швидко зварити картоплю за 15 хвилин.

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