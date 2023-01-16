В каком виде картофель вреден и стоит ли от него отказываться во время похудения

Часто люди отказываются от употребления картофеля, поскольку считают, что он наносит только вред организму. Однако, это не так, и вреден он только тогда, если неправильно его приготовить.

Об этом сообщила нутрициолог Богдана Волошинович в Instagram .

В ком виде картофель вреден

По словам специалиста, картофель может усложнять процесс для тех, кто пытается сбросить лишний вес.

Картофель вреден только тогда, когда употреблять:

картофель фри;

поджаренную картошку в сковороде с луком;

картофельные чипсы.

Однако, картофель не нанесет никакого вреда организму, если есть:

отварной картофель;

картофельное пюре (для уменьшения калорийности можно замешивать на отваре из картофеля без масла и молока);

запеченные в духовке со специями или овощами.

Польза картофеля

Также картофель является источником резистентного пробиотического крахмала, который дает ощущение сытости в течение длительного периода времени. А если ее много раз разогревать, то этот эффект только усиливается.

Кроме того, картофель богат на:

аминокислоты;

на калий, фосфор, кальций, железо;

витамины (К, В6, С, В2).

Эксперт отметила, что данные преимущества не исключают тот факт, что картофель содержит больше углеводов и имеет высокий гликемический индекс.

"Но я не призываю есть его каждый день, а сохранить в своем рационе один или два раза в неделю", - добавила нутрициолог.