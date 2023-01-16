В каком виде картофель вреден и стоит ли от него отказываться во время похудения
Часто люди отказываются от употребления картофеля, поскольку считают, что он наносит только вред организму. Однако, это не так, и вреден он только тогда, если неправильно его приготовить.
Об этом сообщила нутрициолог Богдана Волошинович в Instagram.
В ком виде картофель вреден
По словам специалиста, картофель может усложнять процесс для тех, кто пытается сбросить лишний вес.
Картофель вреден только тогда, когда употреблять:
- картофель фри;
- поджаренную картошку в сковороде с луком;
- картофельные чипсы.
Однако, картофель не нанесет никакого вреда организму, если есть:
- отварной картофель;
- картофельное пюре (для уменьшения калорийности можно замешивать на отваре из картофеля без масла и молока);
- запеченные в духовке со специями или овощами.
Польза картофеля
Также картофель является источником резистентного пробиотического крахмала, который дает ощущение сытости в течение длительного периода времени. А если ее много раз разогревать, то этот эффект только усиливается.
Кроме того, картофель богат на:
- аминокислоты;
- на калий, фосфор, кальций, железо;
- витамины (К, В6, С, В2).
Эксперт отметила, что данные преимущества не исключают тот факт, что картофель содержит больше углеводов и имеет высокий гликемический индекс.
"Но я не призываю есть его каждый день, а сохранить в своем рационе один или два раза в неделю", - добавила нутрициолог.
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