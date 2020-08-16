Кому улыбнется удача: финансовый гороскоп на неделю

Гороскоп на неделю с 17 по 23 августа поможет всем знакам Зодиака лучше разобраться в ситуации, и достичь финансовых успехов. Кроме того, звезды подскажут, когда можно рисковать, а когда нет.

Астрологи рассказали, что ждет все знаки Зодиака на предстоящей неделе. Об этом пишет издание SlovoFraza.

Овен

Овнам на этой неделе нужно больше времени уделить своему здоровью и душевному состоянию. В этот период нельзя оставаться без сил. На выходных Овнам лучше отдохнуть или заняться шопингом.

Телец

Тельцам лучше не нагружать себя работой, но и не стоит избегать проблем и обязанностей. В противном случае в вашей жизни может начаться хаос, и будут срываться планы.

Близнецы

У Близнецов могут проблемы в первые два дня недели. Финансовая сфера в начале недели будет достаточно сложной, но к 19 августа ситуация изменится к лучшему. Можно будет снова совершать покупки, а также отправляться в деловые поездки.

Рак

У Раков будет достаточно тяжелая неделя. Чтобы умение правильно распоряжаться деньгами вас не покидало, очень важно позитивно мыслить. С 18 по 21 августа могут быть приятные новости о повышении зарплаты или о расширении бизнеса.

Лев

У Львов большой потенциал практически во всех сферах. Звезды говорят о том, что им необходимо развивать свои таланты, и стремиться к раскрытию потенциала. Если нынешняя работа вас не устраивает, значит нужно искать другую. Деньги лучше тратить только на самое необходимое.

Дева

Девы обладают мощной эмпатией, которая позволяет им чувствовать людей. Этот навык будет очень полезным в финансовой сфере. Он поможет разоблачить воров и недоброжелателей. Нужно прислушиваться к интуиции. Она подскажет, какой путь приведет к богатству и успеху.

Весы

Весам необходимо действовать. Если представители этого знака Зодиака не будут лениться, то смогут достичь серьезных высот. Неделя благоприятна для крупных финансовых вложений, покупки недвижимости, машин.

Скорпион

Всю неделю Скорпионы смогут заработать больше денег, чем обычно, а также потратить их с максимальной пользой. При этом заниматься покупками лучше до обеда.

Стрелец

Стрельцам астрологи советуют потратить часть денег на себя. Также можно побаловать своих близких подарками. Если близкие просят в займы, можно дать денег, но необходимо сразу оговорить сроки возврата.

Козерог

Жизнь Козерогов скоро изменится в плане работы и финансов. Нужно быть готовыми к смене работы. При этом деньги будут идти к целеустремленным и щедрым людям, которые способны на поиски компромиссов в критических ситуациях.

Водолей

Водолеи на этой неделе получат много позитивной энергии. Будет успех в новых начинаниях и в достижении целей. Астрологи советуют переходить от планирования к реализации задуманного.

Рыбы

Это будут неблагоприятные дни, в которые Рыб ждут проблемы с финансами. Также возможны денежные потери, творческая стагнация, неурядицы в общении с коллегами, партнерами или клиентами. Рыбам не советуют делиться ни с кем своими планами.

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