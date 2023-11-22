ua en ru
Ср, 22 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Кому з українців потрібно регулярно тестуватись на вірусні гепатити: детальний список

Середа 22 листопада 2023 18:45
UA EN RU
Кому з українців потрібно регулярно тестуватись на вірусні гепатити: детальний список Як часто тестуватись на гепатит (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Перевірятися на ВІЛ та вірусні гепатити й дізнатися про свій статус якомога раніше дуже важливо. Деяким категоріям людей важливо тестуватися на вірусні гепатити регулярно.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Центру громадського здоров'я.

Що відомо

Вірусний гепатит В і С - це захворювання печінки, викликане вірусом гепатиту B (HBV) і С (HCV). Вірус може спричиняти як гостру, так і хронічну інфекцію.

Медики кажуть, що інфікування обома вірусами одночасно можливе, й антитіла, що виробляються при інфікуванні одним із типів вірусного гепатиту, не захищають організм людини від інфікування іншим типом.

Також для розмноження ще одного типу вірусу - вірусного гепатиту потрібен вірус гепатиту B (ВГB). Тобто інфікування вірусом гепатиту D неможливе без присутності ВГВ.

Інфікування вірусами гепатиту С, В і D відбувається внаслідок контакту з:

  • інфікованою кров’ю або рідинами людини
  • під час спільного вживання наркотиків ін’єкційно
  • здійснення небезпечних ін’єкцій та інвазивних медичних маніпуляцій
  • переливання крові та її компонентів
  • отримання стоматологічних послуг
  • "послуг краси", що пов’язані із пошкодженням шкіри та можливою кровотечею: манікюр та педикюр, татуювання, пірсинг, шрамування
  • ВГС передається також статевим шляхом

Важливо пам'ятати, що достатньо незначної кількості зараженої крові, щоб інфікуватися. Тому ризики інфікуватися вірусними гепатитами є майже у кожного з нас.

Як часто потрібно проходити тестування

Лікарі радять робити експрес-тест на виявлення гепатиту C і В хоча б раз у житті всім громадянам України. Для цього потрібно звернутись до сімейного лікаря.

Посилити увагу до здоров’я та проходити скринінг на вірусні гепатити щороку варто наступним категоріям населення:

  • секс-робітникам
  • чоловікам, які мають сексуальні стосунки з чоловіками
  • особам, які споживали наркотики ін’єкційним або інтраназальним шляхом (через вдихання носом)
  • люди, які коли-небудь проходили процедуру гемодіалізу або зараз це роблять
  • особам, які отримували донорську кров або її компоненти
  • медичним працівникам, діяльність яких передбачає здійснення процедур із ризиком інфікування
  • особам, які мають клінічні ознаки ВГС (цироз печінки, гепатоцелюлярна карцинома, підвищені показники функцій печінки нез’ясованої етіології, відхилення в органах шлунково-кишкового тракту)
  • людям, які живуть з ВІЛ
  • особам, які перебували в установах виконання покарань
  • люди, які мають татуювання та пірсинг
  • особам, які отримували медичну чи стоматологічну допомогу в умовах, за яких немає певності в дотриманні заходів з інфекційного контролю

Раніше у МОЗ розповіли, як можна вберегтися від гепатиту А.

Також ми писали, яку вакцинацію зараз потрібно обов'язково пройти українцям.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гепатит А здоровя