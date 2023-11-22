Кому з українців потрібно регулярно тестуватись на вірусні гепатити: детальний список
Перевірятися на ВІЛ та вірусні гепатити й дізнатися про свій статус якомога раніше дуже важливо. Деяким категоріям людей важливо тестуватися на вірусні гепатити регулярно.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Центру громадського здоров'я.
Що відомо
Вірусний гепатит В і С - це захворювання печінки, викликане вірусом гепатиту B (HBV) і С (HCV). Вірус може спричиняти як гостру, так і хронічну інфекцію.
Медики кажуть, що інфікування обома вірусами одночасно можливе, й антитіла, що виробляються при інфікуванні одним із типів вірусного гепатиту, не захищають організм людини від інфікування іншим типом.
Також для розмноження ще одного типу вірусу - вірусного гепатиту потрібен вірус гепатиту B (ВГB). Тобто інфікування вірусом гепатиту D неможливе без присутності ВГВ.
Інфікування вірусами гепатиту С, В і D відбувається внаслідок контакту з:
- інфікованою кров’ю або рідинами людини
- під час спільного вживання наркотиків ін’єкційно
- здійснення небезпечних ін’єкцій та інвазивних медичних маніпуляцій
- переливання крові та її компонентів
- отримання стоматологічних послуг
- "послуг краси", що пов’язані із пошкодженням шкіри та можливою кровотечею: манікюр та педикюр, татуювання, пірсинг, шрамування
- ВГС передається також статевим шляхом
Важливо пам'ятати, що достатньо незначної кількості зараженої крові, щоб інфікуватися. Тому ризики інфікуватися вірусними гепатитами є майже у кожного з нас.
Як часто потрібно проходити тестування
Лікарі радять робити експрес-тест на виявлення гепатиту C і В хоча б раз у житті всім громадянам України. Для цього потрібно звернутись до сімейного лікаря.
Посилити увагу до здоров’я та проходити скринінг на вірусні гепатити щороку варто наступним категоріям населення:
- секс-робітникам
- чоловікам, які мають сексуальні стосунки з чоловіками
- особам, які споживали наркотики ін’єкційним або інтраназальним шляхом (через вдихання носом)
- люди, які коли-небудь проходили процедуру гемодіалізу або зараз це роблять
- особам, які отримували донорську кров або її компоненти
- медичним працівникам, діяльність яких передбачає здійснення процедур із ризиком інфікування
- особам, які мають клінічні ознаки ВГС (цироз печінки, гепатоцелюлярна карцинома, підвищені показники функцій печінки нез’ясованої етіології, відхилення в органах шлунково-кишкового тракту)
- людям, які живуть з ВІЛ
- особам, які перебували в установах виконання покарань
- люди, які мають татуювання та пірсинг
- особам, які отримували медичну чи стоматологічну допомогу в умовах, за яких немає певності в дотриманні заходів з інфекційного контролю
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