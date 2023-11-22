Кому из украинцев нужно регулярно тестироваться на вирусные гепатиты: подробный список
Проверяться на ВИЧ и вирусные гепатиты и узнать свой статус как можно раньше очень важно. Некоторым категориям людей важно тестироваться на вирусные гепатиты регулярно.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) ссылаясь на сайт Центра общественного здоровья.
Что известно
Вирусный гепатит В и С - это заболевание печени, вызванное вирусом гепатита B (HBV) и С (HCV). Вирус может вызывать как острую, так и хроническую инфекцию.
Медики говорят, что инфицирование обоими вирусами одновременно возможно и антитела, производимые при инфицировании одним из типов вирусного гепатита, не защищают организм человека от инфицирования другим типом.
Также для размножения еще одного типа вируса - вирусного гепатита нужен вирус гепатита B (ВГB). То есть инфицирование вирусом гепатита D невозможно без присутствия ВГВ.
Инфицирование вирусами гепатита С, В и D происходит в результате контакта с:
- инфицированной кровью или жидкостями человека
- при совместном употреблении наркотиков инъекционно
- осуществление опасных инъекций и инвазивных медицинских манипуляций
- переливание крови и ее компонентов
- получение стоматологических услуг
- "услуг красоты", связанные с повреждением кожи и возможным кровотечением: маникюр и педикюр, татуировка, пирсинг, шрамирование
- ВГС передается также половым путем
Важно помнить, что достаточно незначительное количество зараженной крови, чтобы инфицироваться. Поэтому риски инфицироваться вирусными гепатитами есть почти у каждого из нас.
Как часто нужно проходить тестирование
Врачи советуют делать экспресс-тест для выявления гепатита C и В хотя бы раз в жизни всем гражданам Украины. Для этого следует обратиться к семейному врачу.
Усилить внимание к здоровью и проходить скрининг на вирусные гепатиты каждый год следует следующим категориям населения:
- секс-рабочим
- мужчинам, имеющим сексуальные отношения с мужчинами
- лицам, потребляющим наркотики инъекционным или интраназальным путем (через вдыхание носом)
- люди, которые когда-либо проходили процедуру гемодиализа или сейчас это делают
- лицам, получавшим донорскую кровь или ее компоненты
- медицинским работникам, деятельность которых предусматривает осуществление процедур с риском инфицирования
- лицам, имеющим клинические признаки ВХС (цирроз печени, гепатоцеллюлярная карцинома, повышенные показатели функций печени невыясненной этиологии, отклонения в органах желудочно-кишечного тракта)
- людям, живущим с ВИЧ
- лицам, находившимся в учреждениях исполнения наказаний
- люди, имеющие татуировку и пирсинг
- лицам, которые получали медицинскую или стоматологическую помощь в условиях, при которых нет уверенности в соблюдении мер по инфекционному контролю
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