Кому из украинцев нужно регулярно тестироваться на вирусные гепатиты: подробный список

Проверяться на ВИЧ и вирусные гепатиты и узнать свой статус как можно раньше очень важно. Некоторым категориям людей важно тестироваться на вирусные гепатиты регулярно.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) ссылаясь на сайт Центра общественного здоровья.

Что известно

Вирусный гепатит В и С - это заболевание печени, вызванное вирусом гепатита B (HBV) и С (HCV). Вирус может вызывать как острую, так и хроническую инфекцию.

Медики говорят, что инфицирование обоими вирусами одновременно возможно и антитела, производимые при инфицировании одним из типов вирусного гепатита, не защищают организм человека от инфицирования другим типом.

Также для размножения еще одного типа вируса - вирусного гепатита нужен вирус гепатита B (ВГB). То есть инфицирование вирусом гепатита D невозможно без присутствия ВГВ.

Инфицирование вирусами гепатита С, В и D происходит в результате контакта с:

инфицированной кровью или жидкостями человека

при совместном употреблении наркотиков инъекционно

осуществление опасных инъекций и инвазивных медицинских манипуляций

переливание крови и ее компонентов

получение стоматологических услуг

"услуг красоты", связанные с повреждением кожи и возможным кровотечением: маникюр и педикюр, татуировка, пирсинг, шрамирование

ВГС передается также половым путем

Важно помнить, что достаточно незначительное количество зараженной крови, чтобы инфицироваться. Поэтому риски инфицироваться вирусными гепатитами есть почти у каждого из нас.

Как часто нужно проходить тестирование

Врачи советуют делать экспресс-тест для выявления гепатита C и В хотя бы раз в жизни всем гражданам Украины. Для этого следует обратиться к семейному врачу.

Усилить внимание к здоровью и проходить скрининг на вирусные гепатиты каждый год следует следующим категориям населения: