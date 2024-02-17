UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Кому не можна їсти куркуму і чим вона небезпечна: це треба знати всім

Куркума корисна не для всіх (фото: freepik.com)
Автор: Ірина Костенко

Куркума або індійський імбир є відомою та дуже корисною спецією. Проте деяким людям не можна вживати куркуму, щоб не спровокувати проблеми зі здоров'ям.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, чим корисна куркума, а також кому вживати її не варто.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: FitoMarket, "Ваше здоров'я".

Користь куркуми для організму

Куркума має гіркуватий присмак і жовтувато-помаранчевий колір. Нині висушений і подрібнений у порошок корінь куркуми популярний не лише в азійській кухні, але й в інших країнах.

Ця лікарська рослина навіть входить до "золотого списку" аюрведи та використовується для зміцнення здоров'я як:

  • протизапальний і антибактеріальний засіб
  • антиоксидант
  • найсильніший очищувач крові та організму від шлаків і токсинів

Проведені науковцями дослідження також визнали протизапальні, противірусні, болезаспокійливі, антимікробні та протиракові властивості куркуми.

В цілому, при регулярному вживанні куркума:

  • зміцнює імунітет - активізує зростання лейкоцитів і лімфоцитів (клітин імунної системи, які борються з патогенними мікробами)
  • підвищує захисні сили організму під час сезонних інфекцій
  • сприяє якнайшвидшому відновленню після хвороби
  • має позитивний вплив на роботу печінки та інших внутрішніх органів
  • знижує ризик серцево-судинних захворювань
  • допомагає в лікуванні суглобів (зокрема полегшує артрит)
  • активізує розумову діяльність

Корінь куркуми використовують не лише як приправу (ілюстративне фото: pixabay.com)

Кому не можна вживати куркуму

Щоб уникнути будь-яких негативних наслідків, експерти радять вживати не більше 3 грамів куркуми на добу. Водночас декому цю спецію краще не використовувати зовсім.

Не радять, зокрема, вживати куркуму алергікам, жінкам - у період вагітності та годування груддю, а також дітям - до шестирічного віку.

Крім того, протипоказанням до прийому цієї спеції є:

  • постінсультні стани
  • захворювання жовчних шляхів
  • гіпертонія
  • гостра форма захворювань шлунково-кишкового тракту
  • запальний процес нирок чи підшлункової залози
  • гепатит
  • гастрит
  • виразка
  • захворювання судин
  • глаукома
  • прийом антикоагулянтів і лікарських препаратів від цукрового діабету

Куркума є природнім барвником (ілюстративне фото: pixabay.com)

Чому дехто називає куркуму отруйною

Під час проведення низки досліджень вчені виявили, що недобросовісні виробники можуть додавати до пакетованої куркуми (що продається на полицях магазинів і супермаркетів) спеціальний барвник та інші абсолютно не корисні "інгредієнти".

Це має буцімто забезпечити їй красивий впізнаваний колір і здешевити процес виробництва.

У межах одного з досліджень у приправах був виявлений навіть хромат свинцю. Причому "зіпсованими" виявилися сім із дев'яти регіонів країн-постачальників.

З огляду на це вчені наголошують - якщо додати до страви неякісну куркуму, можна отруїтися важкими металами, адже свинець становить небезпеку щонайменше для серця й нервової системи людини та може спричинити різні захворювання у дітей.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про шість доступних продуктів, які дарують довголіття.

Читайте також про найкорисніший колір їжі, що допоможе імунній системі, гарному зору та шкірі.

Читайте РБК-Україна в Google News
приправаздоровяЗдорове харчуванняЗдорова їжаПорадиСпеції