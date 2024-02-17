Кому не можна їсти куркуму і чим вона небезпечна: це треба знати всім

Користь куркуми для організму

Куркума має гіркуватий присмак і жовтувато-помаранчевий колір. Нині висушений і подрібнений у порошок корінь куркуми популярний не лише в азійській кухні, але й в інших країнах.

Ця лікарська рослина навіть входить до "золотого списку" аюрведи та використовується для зміцнення здоров'я як:

протизапальний і антибактеріальний засіб

антиоксидант

найсильніший очищувач крові та організму від шлаків і токсинів

Проведені науковцями дослідження також визнали протизапальні, противірусні, болезаспокійливі, антимікробні та протиракові властивості куркуми.

В цілому, при регулярному вживанні куркума:

зміцнює імунітет - активізує зростання лейкоцитів і лімфоцитів (клітин імунної системи, які борються з патогенними мікробами)

підвищує захисні сили організму під час сезонних інфекцій

сприяє якнайшвидшому відновленню після хвороби

має позитивний вплив на роботу печінки та інших внутрішніх органів

знижує ризик серцево-судинних захворювань

допомагає в лікуванні суглобів (зокрема полегшує артрит)

активізує розумову діяльність

Корінь куркуми використовують не лише як приправу (ілюстративне фото: pixabay.com)

Кому не можна вживати куркуму

Щоб уникнути будь-яких негативних наслідків, експерти радять вживати не більше 3 грамів куркуми на добу. Водночас декому цю спецію краще не використовувати зовсім.

Не радять, зокрема, вживати куркуму алергікам, жінкам - у період вагітності та годування груддю, а також дітям - до шестирічного віку.

Крім того, протипоказанням до прийому цієї спеції є:

постінсультні стани

захворювання жовчних шляхів

гіпертонія

гостра форма захворювань шлунково-кишкового тракту

запальний процес нирок чи підшлункової залози

гепатит

гастрит

виразка

захворювання судин

глаукома

прийом антикоагулянтів і лікарських препаратів від цукрового діабету

Куркума є природнім барвником (ілюстративне фото: pixabay.com)

Чому дехто називає куркуму отруйною

Під час проведення низки досліджень вчені виявили, що недобросовісні виробники можуть додавати до пакетованої куркуми (що продається на полицях магазинів і супермаркетів) спеціальний барвник та інші абсолютно не корисні "інгредієнти".

Це має буцімто забезпечити їй красивий впізнаваний колір і здешевити процес виробництва.

У межах одного з досліджень у приправах був виявлений навіть хромат свинцю. Причому "зіпсованими" виявилися сім із дев'яти регіонів країн-постачальників.

З огляду на це вчені наголошують - якщо додати до страви неякісну куркуму, можна отруїтися важкими металами, адже свинець становить небезпеку щонайменше для серця й нервової системи людини та може спричинити різні захворювання у дітей.