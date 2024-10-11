Кому не можна їсти гриби: перевірте, чи ви є в списку

З настанням осені всі активно вирушили по гриби у ліс. Однак, такі смачні природні продукти їсти можна не всім, адже вони можуть завдати шкоди організму.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, чому гриби можуть бути небезпечними та що робити при отруєнні.

Кому краще не їсти гриби

Загалом у МОЗ рекомендують обмежити вживання грибів певним категоріям людей.

Навіть, якщо ви впевнені у якості і безпеці грибів, їх не рекомендовано їсти:

жінкам у період вагітності і грудного вигодовування

дітям до 12 років

людям літнього віку

Хоча деякі види є безпечними, але під час вагітності та періоду годування грудьми рекомендується утриматися від споживання грибів через можливість інфекцій чи алергічних реакцій, що можуть вплинути на здоров'я дитини.

Гриби мають складну структуру, яка є важкою для перетравлення навіть у дорослому віці, тому дитячому організму це зробити ще важче.

До того ж у дітей відсутні ферменти, необхідні для повного розщеплення складних білків (хітину), які зазвичай містяться у грибах.

Таким чином, неспроможність дітей перетравлювати ці складні білки може призвести до проблем зі шлунком.

Так само варто уникати гриби тим, хто страждає захворюваннями шлунково-кишкового тракту та тим, хто має на них алергію. Вони також містять рафінозу, яка впливає на виділення газів у кишечнику.

Від грибів в оцті варто відмовитися людям, схильним до подразнення слизової оболонки шлунка і рефлюксу, а також людям з виразковим колітом і хворобою Крона.

Чому гриби можуть бути небезпечними

Лікар Вікторія П'єц розповіла, що щороку для десятків людей споживання лісових грибів може стати останнім.

Важливо знати, що гриби накопичують важкі метали, радіоактивні частинки з ґрунту, води чи повітря. До того часто ж люди плутають їстівні гриби з отруйними.

"Тож збирати грибочки біля дороги - таке собі задоволення. Навіть якщо ви супер-грибник, буває різне, особливо молоді гриби, зокрема сироїжка і бліда поганка дуже схожі", - написала медик.

Якщо до вашого кошика потрапив хоч 1 отруйний гриб і ви варите юшку - то вона автоматично стане отруйною. Термічна обробка не "виводить" токсичні речовини з грибів.

За словами нутриціолога Анастасії Голобородько, основа складу грибів - хітин, який схожий на паперову стружку полісахарид. Він майже не вміє розщеплюватися в кишківнику, як губка-транзит.

"Непогано у складі по селену, фосфору. Білка та вітамінів групи B, на жаль, дуже мало", - зазначила вона.

Гриби уповільнюють виділення шлункового соку, внаслідок чого може погіршуватися перетравлювання. Тому це важкий продукт і навіть здоровим людям не рекомендовано їсти часто й у великих кількостях.

Що робити, якщо стало погано після вживання грибів

Ознаки отруєння грибами можуть проявитися як через 30 хвилин після споживання, так і протягом декількох днів. До основних входять:

нудота, блювання

різкий біль в животі

діарея

запаморочення

підвищення температури тіла

зниження пульсу

задуха

судоми

відтік крові від кінцівок (холодні руки та ноги)

поява галюцинацій та марення

При наявності таких симптомів потрібно негайно викликати швидку.

Якщо є можливість, промийте шлунок простою водою чи прийміть сорбенти (найменша ефективна доза активованого вугілля - 0,5 г/кг маси тіла).

До приїзду медиків дотримуйтесь постільного режиму і пийте багато рідини - води, підсоленої води або прохолодного чаю. Це допоможе відновити водно-сольовий баланс та вивести токсини.