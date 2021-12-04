Кому категорически нельзя пить молоко: все симптомы непереносимости лактозы
Молоко считается лучшим источником кальция. Однако не каждый организм воспринимает этот полезный продукт.
Жуткий дискомфорт, тошнота, расстройство желудка после приема молока могут говорить о непереносимости лактозы.
Кому категорически нельзя пить молоко и как проявляется непереносимость лактозы, рассказали в Ranok.ictv.
Что такое непереносимость лактозы
Лактоза – это органическое соединение, которое относится к группе углеводных дисахаридов. Лактоза присутствует практически во всех молочных продуктах.
Дисахарид – это двойной сахар, а лактоза расщепляется в организме на глюкозу и галактозу. Лактоза способна заряжать организм бодростью.
Непереносимость лактозы – это генетическое заболевание, которое не дает человеку переваривать лактозу.
Обычно оно передается по наследству и вызывается дефицитом лактазы в организме. Это отсутствие фермента, который необходим для расщепления и ассимиляции лактозы.
Симптомы непереносимости лактозы бывают легкие и малозаметные, а могут проявляться бурно и резко ухудшать самочувствие человека.
Симптомы непереносимости лактозы
Отсутствие необходимого фермента лактазы приводит к тому, что человек просто не в состоянии переварить молочные продукты. Чаще всего реакция бывает такая:
- Диарея
- Вздутие живота
- Бурление в животе
- Тошнота
- Рвота
- Газы
- Судороги в животе
Симптомы непереносимости лактозы обычно проявляются в период от 30 минут до 2 часов после приема молочных продуктов.
Чем опасна непереносимость лактозы
Непереносимость лактозы и острая реакция на молочные продукты может вызвать два патологичных синдрома:
Мальабсорбация – питательные вещества из еды не впитываются в тонком кишечнике в полном объеме
Мальдигестия – еда не переваривается полноценно и лишает организм необходимых питательных свойств, а также вызывает нарушение обмена веществ (белков, жиров и углеводов).
Как справиться с непереносимостью лактозы
Чаще всего люди просто отказываются от любых молочных продуктов. Однако этот метод не всегда верный.
Лактоза может содержаться также в козьем молоке, мороженом, йогуртах, сливочном масле, сырах, в кондитерских изделиях, колбасах, сосисках, супах быстрого приготовления и многих других.
Нужно внимательно отнестись к своему рациону и проверять состав продуктов перед употреблением.
Если отказываться полностью от молочных продуктов не хочется, то можно проконсультироваться с врачом и подобрать ферменты или пробиотики. Они помогут переваривать продукты с лактозой.
Эти препараты не всегда могут решить проблему, но вот уменьшить конфликт желудка с молочным сахаром – точно помогут.
Если организм категорически не хочет принимать молочные продукты, то стоит добавить в свой рацион другие продукты, которые содержат большое количество кальция.
- Орехи и семечки
- Капуста и зелень
- Рыба
- Соевые продукты
- Курага и изюм
Также можно подумать о том, чтобы заменить в рационе молочные продукты на те, в составе которых указано – без лактозы.
Напомним, ранее мы писали о том, кому категорически нельзя употреблять мандарины.
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