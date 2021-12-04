Кому категорично не можна пити молоко: всі симптоми непереносимості лактози

Страшний дискомфорт, нудота, розлад шлунка після прийому молока можуть говорити про непереносимість лактози.

Молоко вважається найкращим джерелом кальцію. Однак не кожен організм сприймає цей корисний продукт.

Кому категорично не можна пити молоко і як проявляється непереносимість лактози, розповіли в Ranok.ictv.

Що таке непереносимість лактози

Лактоза - це органічна сполука, яка належить до групи вуглеводних дисахаридів. Лактоза присутня практично у всіх молочних продуктах.

Дисахарид - це подвійний цукор, а лактоза розщеплюється в організмі на глюкозу і галактозу. Лактоза здатна заряджати організм бадьорістю.

Непереносимість лактози - це генетичне захворювання, яке не дає людині перетравлювати лактозу.

Зазвичай воно передається у спадок і викликається дефіцитом лактази в організмі. Це відсутність ферменту, який необхідний для розщеплення та асиміляції лактози.

Симптоми непереносимості лактози бувають легкі та малопомітні, а можуть проявлятися бурхливо і різко погіршувати самопочуття людини.

Симптоми непереносимості лактози

Відсутність необхідного ферменту лактази призводить до того, що людина просто не в змозі переварити молочні продукти. Найчастіше реакція буває така:

Діарея

Здуття живота

Бурління в животі

Нудота

Блювота

Гази

Судоми в животі

Симптоми непереносимості лактози зазвичай проявляються в період від 30 хвилин до 2 годин після прийому молочних продуктів.

Чим небезпечна непереносимість лактози

Непереносимість лактози та гостра реакція на молочні продукти може викликати два патологічних синдроми:

Мальабсорбація - поживні речовини з їжі не вбираються в тонкому кишечнику в повному обсязі

Мальдігестія - їжа не перетравлюється повноцінно і позбавляє організм необхідних поживних властивостей, а також викликає порушення обміну речовин (білків, жирів і вуглеводів).

Як впоратися з непереносимістю лактози

Найчастіше люди просто відмовляються від будь-яких молочних продуктів. Однак цей метод не завжди вірний.

Лактоза може міститися також в козячому молоці, морозиві, йогуртах, вершковому маслі, сирах, в кондитерських виробах, ковбасах, сосисках, супах швидкого приготування і багатьох інших.

Потрібно уважно поставитися до свого раціону і перевіряти склад продуктів перед вживанням.

Якщо відмовлятися повністю від молочних продуктів не хочеться, то можна проконсультуватися з лікарем і підібрати ферменти або пробіотики. Вони допоможуть перетравлювати продукти з лактозою.

Ці препарати не завжди можуть розв'язувати проблему, але ось зменшити конфлікт шлунка з молочним цукром – точно допоможуть.

Якщо організм категорично не хоче приймати молочні продукти, то варто додати у свій раціон інші продукти, які містять велику кількість кальцію.

Горіхи та насіння

Капуста і зелень

Риба

Соєві продукти

Курага і родзинки

Також можна подумати про те, щоб замінити в раціоні молочні продукти на ті, в складі яких зазначено – без лактози.