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Кому категорически нельзя есть клубнику и почему

Фото: Клубнику можно есть не всем (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Прилавки украинских магазинов и рынков запестрели клубникой. И хотя цена кусачая, многие уже начали баловать себя ароматными ягодками. Однако есть клубнику можно не всем, да и выбрать правильную ягоду - тоже целая наука.

Кому стоит отказаться от клубники, и как правильно ее есть - читайте ниже в нашем материале Styler.

Чем полезна клубника

Красная ягода богата витаминами, микроэлементами и антиоксидантами. Восемь клубник содержат больше витамина С, чем целый апельсин с кожурой.

Клубника содержит также витамин К и фолиевую кислоту. В ней много калия и магния - микроэлементов, которых многим не хватает.

Клубника богата рядом гликозидов - биологически активных соединений, так или иначе способствующих молодости и восстановлению.

Согласно исследованиям, клубника обладает антиоксидантным, противовоспалительным, нейропротекторным действием. Антиоксиданты предотвращают окисление липопротеинов крови и стенок сосудов, поэтому клубника снижает риск сердечно-сосудистых болезней. Ее компоненты также повышают чувствительность клеток к инсулину, улучшают состояние пациентов с метаболическим синдромом и даже снижают риск рака ротовой полости, пищевода и простаты.

Кому нельзя есть клубнику

Кормящим мамам. Клубника - продукт аллергенный. Поэтому, чтобы у ребенка не возникла аллергия, лучше откажись от ярких ягод на период кормления. Если сильно хочется, можете съесть 1-2 ягоды и посмотреть, как ребенок отреагирует (не будет ли высыпаний).

Детям до 3 лет. Если ребенку еще нет 3 лет, от употребления клубники стоит отказаться. К тому же существует опасность пищевых расстройств и отравлений, ведь организм ребенка более чувствителен к "химии", которой могут напичкать ягоды.

Людям с заболеванием почек. Частое и неумеренное употребление клубники может увеличить вероятность возникновения камней в почках.

Людям с гастритом и язвенной болезнью. В клубнике большое количество кислоты. Что может привести к раздражению слизистой желудка и может стать причиной обострения гастрита и язвенной болезни.

Тем, кто принимает лекарства от давления. Нельзя одновременно есть клубнику и принимать лекарства от давления на основе энаприла. Такое сочетание приводит к дополнительной нагрузке на почки.

Отметим также, что врачи не советуют есть клубнику на голодный желудок или сразу после основного приема пищи, чтобы избежать проблем с пищеварительной системой.

Как выбрать ягоду

Конечно же, лучшая клубника та, которую вы вырастили на своем огороде. Вы точно не напичкаете ее вредными удобрениями. Однако не у всех есть такая возможность.

Помните, что ягоды с нитратами не будут ароматными. Качественной клубнике присущ "тот самый запах".

Спелая клубника будет ярко-красного цвета, будет иметь глянцевый блеск, и иметь зеленые упругие хвостики.

Ранее ученые назвали ягоду, которая считается королевой в борьбе со старением.

Также мы писали про фрукт, который очень любят есть долгожители.

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