Кому категорически нельзя есть апельсины: могут быть смертельно опасны

Апельсины - это очень популярные цитрусовые, которые доступны нам круглый год. Но всем ли их можно есть без ограничения?
На этот вопрос дала ответ нутрициолог Юрия Половинская, передает РИА Новости.
Помимо своей полезности апельсины являются сильным аллергеном. Употребление этих фруктов в больших количествах может вызвать аллергические реакции и даже анафилактический шок.
Если у вас есть заболевания желудочно-кишечного тракта - вам нужно с осторожностью употреблять апельсины натощак.
К слову, апельсин имеет высокую кислотность, что плохо может сказаться на зубной эмали. Она может постепенно разрушаться, поэтому, если пьете сок, берите трубочку или чистите сразу зубы.
Апельсин – просто кладезь витаминов А, В1, В2, РР и, самое главное, витамина С. В 100 г мякоти апельсина содержится суточная норма потребления витамина С.
Кроме того, в апельсине есть флавоноиды – вещества, регулирующие рост организма и оказывающие антиоксидантное действие.
Напомним, что названы самые вредные сухофрукты.