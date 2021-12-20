UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Кому категорически нельзя есть апельсины: могут быть смертельно опасны

Автор: Людмила Жукова

Апельсины - это очень популярные цитрусовые, которые доступны нам круглый год. Но всем ли их можно есть без ограничения?

На этот вопрос дала ответ нутрициолог Юрия Половинская, передает РИА Новости.

Апельсины - это сильный аллерген

Помимо своей полезности апельсины являются сильным аллергеном. Употребление этих фруктов в больших количествах может вызвать аллергические реакции и даже анафилактический шок.

Если у вас есть заболевания желудочно-кишечного тракта - вам нужно с осторожностью употреблять апельсины натощак.

К слову, апельсин имеет высокую кислотность, что плохо может сказаться на зубной эмали. Она может постепенно разрушаться, поэтому, если пьете сок, берите трубочку или чистите сразу зубы.

Апельсины также полезны

Апельсин – просто кладезь витаминов А, В1, В2, РР и, самое главное, витамина С. В 100 г мякоти апельсина содержится суточная норма потребления витамина С.

Кроме того, в апельсине есть флавоноиды – вещества, регулирующие рост организма и оказывающие антиоксидантное действие.

Напомним, что названы самые вредные сухофрукты.

Читайте РБК-Украина в Google News
фрукты