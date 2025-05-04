Компост за місяць! Як швидко зробити добриво, на яке так чекають ваші рослини

Компостування зазвичай триває від шести місяців до року - але чекати так довго зовсім не обов’язково. Існує прискорений метод переробки органіки, завдяки якому ви отримаєте поживний компост усього за місяць.

Швидкий компост: що це і як працює

На відміну від традиційного способу, так званий гарячий компост - це активний процес за участю термолюбних бактерій. Він дозволяє перетворити відходи на добриво буквально за 30 днів. Усе завдяки високій температурі всередині купи, яка має сягати від +50 до +65 °C.

Щоб запустити цей механізм, потрібна правильна суміш інгредієнтів: зелені матеріали (трава, харчові відходи, гній) і коричневі (суха трава, тирса, папір, листя). Важливо їх подрібнити і змішати у співвідношенні приблизно 1:1. Додайте жменю зрілого компосту - це джерело бактерій.

Після цього ретельно змочіть масу, але не до рідкого стану - достатньо, щоб вона нагадувала вологу губку. Купа повинна мати об’єм не більше одного кубометра, і її бажано прикрити тканиною або плівкою для збереження тепла.

Що робити з компостною купою

Найважливіше в гарячому компостуванні - це контроль температури. Уже на 2-5 день температура всередині має піднятися до +50 °C або вище. Як тільки вона знизиться до +43 °C - настав час перевернути купу. Це насичує суміш киснем і активізує процес.

Під час компостування купу варто перемішувати кожні 4-5 днів, щоб підтримувати рівномірний розподіл тепла і запобігти загниванню. При потребі додавайте воду, якщо маса починає пересихати, але не перезволожуйте.

Усе це триває близько 30 днів. За цей час купа прогрівається і охолоджується кілька разів. Саме ці хвилі активності бактерій і роблять компост максимально корисним і безпечним - усі патогени та насіння бур’янів знищуються при високих температурах.

Компост - добриво, у якому можна утилізовувати усі кухонні відходи (фото: Freepik.com)

Як зрозуміти, що компост готовий

Фінальний результат - розсипчаста темна маса, без неприємного запаху, з однорідною структурою. Якщо більшість складових втратили форму, а температура тримається нижче +30 °C - компост можна вважати готовим. Але для стабілізації його варто залишити ще на 1-2 тижні в спокої.

Перед застосуванням на грядках дайте компосту "відпочити", щоб мікроорганізми завершили роботу. Не забувайте: під час перемішування або розкладання компосту використовуйте респіратор, щоб уникнути вдихання пилу та спор.

Завдяки цій технології ви отримаєте швидке, якісне та біологічно активне добриво, що значно покращить ваш врожай і здоров’я ґрунту.