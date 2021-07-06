Компания JBL показала Украину без Крыма и даже Донбасса: что случилось и кого накажут

На скандальную публикацию тут же отреагировали пользователи социальных сетей.

"Оставлю это здесь. Без Крыма и даже Донбасса. У меня их два устройства в доме, но больше не будет, и я с удовольствием посмотрю на развитие событий", - написал в Facebook пользователь Денис Довгополый.

На карте Украины отрезали не только Крым, но и Луганскую и Донецкую области полностью.

Скрин: Компания JBL показала Украину без Крыма и даже Донбасса (facebook.com/dennydov)

Как прокомментировали скандал в компании

Впрочем, в компании достаточно быстро отреагировали на произошедшее, попросили прощения, пообещали провести расследование и наказать виновных.

"Просим прощения за последний сториз. Компания проводит служебное расследование по факту произошедшего", - ответили в пресс-службе компании.

Позже в JBL добавили, что их позиция относительно целостности Украины всегда была однозначной и останется таковой.

"Наша позиция неизменна: "Мы считаем, что Крым, Луганск и Донецк - это территория Украины", - говорится в сообщении.

Также в JBL пообещали изменить часть команды, которая привела к ошибке, и обратиться в правоохранительные органы с просьбой дать правовую оценку поступку сотрудников.

"Спасибо за понимание, случаются досадные ошибки. Но это не должно нас останавливать и развивать нашу украинскую культуру процветающей, а украинцев здоровыми и счастливыми", - говорится в релизе на сайте компании.