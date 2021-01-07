Эти комнатные растения опасны для здоровья

Комнатные растения - это не только декор, но и живые организмы, которые имеют свойство влиять на окружающую среду. Помимо очевидной пользы, такой как очищение и увлажнения воздуха, они могут быть даже опасны для здоровья. Какие растения лучше навсегда убрать из своего дома и почему – читайте ниже.

Вот топ-8 самых опасных комнатных растений, которые часто встречаются в декоре:

Азалия. Ее листья содержат ядовитое вещество гликозид. При попадании в организм это вещество вызывает отравление, а впоследствии аритмию и летальный исход. Однако стоит отметить, что смерть вызывает только употребление значительного количества гликозида.

Азалия (фото: wikipedia.org)

Диффенбахия. Яд содержится во всех зеленых частях растения и может вызвать сильную аллергическую реакцию, покраснения кожи и слезоточивость даже у взрослого человека. Именно поэтому необходимо тщательно оберегать детей и животных от контакта с этим красивым, но опасным представителем флоры.

Диффенбахия (фото: wikipedia.org)

Первоцвет, или примула. Во время цветения примула активно выделяет токсичные вещества — алкалоиды, которые могут вызвать тошноту и головокружение. Эффект становится заметнее с увеличением количества цветущих растений в комнате. Опасны также листья первоцвета, в волосках которых содержится яд, способный вызвать аллергическую реакцию.

Примула (фото: wikipedia.org)

Плющ. Плоды, а также листья этого вечнозеленого кустарника могут быть очень опасны. Комнатный плющ обычно не плодоносит, но вот листья могут стать причиной отравления кошек, которых привлекает сочная зелень растения.

Плющ (фото: wikipedia.org)

Монстера. В листьях этого растения содержится крайне ядовитое вещество, которое при попадании на слизистые может вызвать сильную токсическую реакцию. Употребление листьев монстеры внутрь может привести к серьезным отравлениям, требующим медицинского вмешательства.

Монстера (фото: wikipedia.org)

Цикламен, или альпийская фиалка. Опасными в этом цветке являются только клубни, содержащие сильнейший яд. Следите, чтобы ими не полакомились домашние животные, и наслаждайтесь прекрасными цветами в своем доме.

Цикламен, или альпийская фиалка (фото: wikipedia.org)

Трихоцереус. Трихоцереус относится к семейству кактусовых, но в отличие от иных представителей "ежеподобных" опасен не только своими колючками. Содержащиеся в трихоцереусе вещества способны не только вызывать сильнейшие галлюцинации, но также привести к параличу центральной нервной системы.

Трихоцереус (фото: msscacti)

Брунфельзия. Все ее части содержат яд, обладающий нейротоксическим действием.

Брунфельзия (фото: wikipedia.org)

Напомним, что ранее мы рассказывали, какие домашние растения принесут здоровье в дом.